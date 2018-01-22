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    Общество

    Украина отмечает День Соборности

    (обновлено: )26401
    В Киеве по случаю Дня Соборности Украины пройдет ряд мероприятий. В их числе - возложение цветов к памятникам выдающихся деятелей УНР и ЗУНР, а также акции "День Соборности Украины" и "Объединим Украину".
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День Соборности
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Украина празднует в понедельник День Соборности.

    День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

    Петр Порошенко
    Петр Порошенко, facebook
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    В 1918 году в этот же день был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

    Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ, "учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства".

    В Киеве по случаю Дня Соборности Украины пройдет ряд мероприятий, в частности, состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому при участии руководства государства и города. Цветы также будут возлагать к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей УНР и ЗУНР, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства и АТО в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба КГГА.

    Кроме того, на мосту Патона состоится акция "День Соборности Украины", а на тротуарной части ул. Крещатик (от Европейской до  Бессарабской площади) в пройдет Всеукраинская акция "Объединим Украину".

    Ко Дню Соборности будут организованы читательские конференции, книжные тематические выставки, фотовыставки и тому подобное.

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    На время проведения мероприятий ко Дню Соборности возможно ограничение движения транспорта с соответствующим внесением изменений в движение общественного транспорта в местах проведения мероприятий. 12 января с 11:00 до 12:00 движение транспорта запретят на ул. Архитектора Городецкого, а именно: от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой в обоих направлениях.

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