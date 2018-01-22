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    США заинтересовались готовностью Украины и Польши к условиям войны

    (обновлено: )56916
    Кроме Украины в число стран, инфраструктуру которых оборонное логистическое агентство США собирается изучить, вошли Белоруссия, Молдавия, Финляндия и Польша.
    Флаг США
    Associated Press John Minchillo

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти европейских стран — Украины, Белоруссии, Молдавии, Финляндии и Польши – на предмет готовности к условиям военного времени. Об этом говорится в документе, с которым удалось ознакомиться RT.

    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason
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    В нем сказано, что исследование необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

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    В итоговых отчетах должна содержаться следующая информация: данные о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

    Пентагон также интересуют сведения о строительных материалах и технике. Помимо вышеперечисленного, в докладах должна содержаться информация о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

    США также интересует транспортная инфраструктура восточно-европейских стран – порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, данные по мостам и паромным переправам.

    Ранее сообщалось, что укрепление экономического роста в Донбассе является одной из основных задач новой программы по восстановлению экономики Восточной Украины, которую разработало правительство США.

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