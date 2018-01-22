США заинтересовались готовностью Украины и Польши к условиям войны

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру пяти европейских стран — Украины, Белоруссии, Молдавии, Финляндии и Польши – на предмет готовности к условиям военного времени. Об этом говорится в документе, с которым удалось ознакомиться RT.

В нем сказано, что исследование необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

В итоговых отчетах должна содержаться следующая информация: данные о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Пентагон также интересуют сведения о строительных материалах и технике. Помимо вышеперечисленного, в докладах должна содержаться информация о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

США также интересует транспортная инфраструктура восточно-европейских стран – порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, данные по мостам и паромным переправам.

Ранее сообщалось, что укрепление экономического роста в Донбассе является одной из основных задач новой программы по восстановлению экономики Восточной Украины, которую разработало правительство США.