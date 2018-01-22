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    Россия

    Лавров назвал cмену власти в Украине европейским позором

    (обновлено: )146
    По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, произошедшее было переворотом, а соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал смену власти в Украине европейским позором.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    "Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

    Министр подчеркнул, что, "констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить минские соглашения".

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния.

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