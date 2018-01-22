Лавров назвал cмену власти в Украине европейским позором

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал смену власти в Украине европейским позором.

"Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Министр подчеркнул, что, "констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить минские соглашения".

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния.