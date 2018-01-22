наверх
22.01.201812:18
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Теракт в Кабуле. Число жертв среди украинцев возросло – посол

    Тема:

    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (13)

    (обновлено: )55702
    На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле, сообщил в понедельник посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Фото Twitter Василия Кырилича

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле подтверждена на сегодняшний день, сообщил в понедельник посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

    Афганские силовики освободили захваченный отель
    euronews (на русском)
    Спецоперация силовиков по освобождению отеля в Кабуле

    Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб гражданин Украины. По данным Би-би-си, в результате атаки погибли девять украинцев. Глава МИД Украины подтвердил гибель шести украинцев.

    "На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины… Та информация, которая появляется в СМИ (о числе погибших украинцев), она должна быть проверена", — сказал посол в эфире телеканала "112 Украина.

    По его словам, в понедельник на место приедет украинский консул, который и будет выяснять всю информацию.

    Читайте также: США планируют разработку новых ядерных вооружений

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире