Теракт в Кабуле. Число жертв среди украинцев возросло – посол

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле подтверждена на сегодняшний день, сообщил в понедельник посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб гражданин Украины. По данным Би-би-си, в результате атаки погибли девять украинцев. Глава МИД Украины подтвердил гибель шести украинцев.

"На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины… Та информация, которая появляется в СМИ (о числе погибших украинцев), она должна быть проверена", — сказал посол в эфире телеканала "112 Украина.

По его словам, в понедельник на место приедет украинский консул, который и будет выяснять всю информацию.

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Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".