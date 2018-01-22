наверх
22.01.201806:07
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Нападение на отель. В Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании

    Тема:

    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (11)

    (обновлено: )21802
    Директор компании "Украинские крылья" Владимир Костенко сообщил, что афганская авиакомпания Kam Air нанимала украинских специалистов. Один из погибших - уроженец Первомайского Харьковской области.
    Атака на отель в Кабуле
    twitter.com/AlArabiya_Eng

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Два пилота украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле, сообщает Hromadske со ссылкой на директора компании Владимира Костенко.

    Афганские силовики освободили захваченный отель
    euronews (на русском)
    Спецоперация силовиков по освобождению отеля в Кабуле

    По его словам, афганская авиакомпания Kam Air нанимала украинских специалистов.

    Читайте также: США планируют разработку новых ядерных вооружений

    Один из пилотов – уроженец Первомайского Харьковской области, 1974 года рождения. Информации о втором пилоте пока нет.

    Вечером 20 января вооруженная группа открыла огонь по постояльцам отеля. По данным СМИ, количество погибших может достигать 43 человек, среди которых девять украинцев. При этом, как заявил глава МИД Павел Климкин, жертвами нападения стали шесть граждан Украины. Hromadske пишет, что среди погибших бортпроводников было двое украинских женщин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снегопад в Киеве
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире