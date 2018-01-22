Нападение на отель. В Кабуле погибли два пилота украинской авиакомпании

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Два пилота украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле, сообщает Hromadske со ссылкой на директора компании Владимира Костенко.

По его словам, афганская авиакомпания Kam Air нанимала украинских специалистов.

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Один из пилотов – уроженец Первомайского Харьковской области, 1974 года рождения. Информации о втором пилоте пока нет.

Вечером 20 января вооруженная группа открыла огонь по постояльцам отеля. По данным СМИ, количество погибших может достигать 43 человек, среди которых девять украинцев. При этом, как заявил глава МИД Павел Климкин, жертвами нападения стали шесть граждан Украины. Hromadske пишет, что среди погибших бортпроводников было двое украинских женщин.