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    При захвате боевики взорвали и подожгли отель Intercontinental в Кабуле

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    При нападении на гостиницу афганским силовикам удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Пожарные гасят пламя, вспыхнувшее после взрывов, произведенных террористами.
    На месте взрыва в центре столицы Афганистана Кабула
    @The_New_Age

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика, сообщает телеканал Tolo.

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    В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения. В настоящий момент пожарные пытаются взять под контроль охватившее часть здания пламя.

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. Ситуацию не удавалось разрешить в течение около десяти часов, на протяжении ночи были слышны перестрелка и взрывы. Как ранее сообщил представитель афганского МВД Наджиб Даниш, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Афганистана.

    Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

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