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    При нападении на отель в Кабуле погиб украинец - МИД

    (обновлено: )25302
    Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. Предыдущая состоялась в июне 2011 года, когда жертвами террористов стали 12 человек.
    На месте теракта в Кабуле
    WAKIL KOHSAR / AFP

    КИЕВ, 21 янв - РИА Новости Украина. При нападении группы афганских террористов на отель Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Украины, сообщил в воскресенье представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    Ранее украинские дипломаты проверяли информацию о возможной гибели или ранении украинцев при атаке на отель.

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    "В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал Кирилич в своем Twitter.

    Ранее представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения.

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    Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

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