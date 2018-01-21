При нападении на отель в Кабуле погиб украинец - МИД

WAKIL KOHSAR / AFP

КИЕВ, 21 янв - РИА Новости Украина. При нападении группы афганских террористов на отель Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Украины, сообщил в воскресенье представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее украинские дипломаты проверяли информацию о возможной гибели или ранении украинцев при атаке на отель.

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"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал Кирилич в своем Twitter.

У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.

Ранее представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения.

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Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.