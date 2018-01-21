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    Климкин подтвердил гибель шести украинцев в Кабуле

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    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте (10)

    (обновлено: )38401
    Глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что МИД работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    REUTERS Omar Sobhani

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в результате террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле погибли шесть украинцев.

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    Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб гражданин Украины. По данным Би-би-си, в результате атаки погибли девять украинцев.

    "Доложил президенту (Украины Петру Порошенко — ред.) о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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