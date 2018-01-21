Порошенко поручил помочь семьям украинцев, погибших при атаке в Кабуле

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших в результате атаки на отель в Кабуле и поручил Кабмину предоставить помощь семьям украинских граждан, погибших из-за этой атаки.

Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб гражданин Украины. По данным Би-би-си, в результате атаки погибли девять украинцев. Глава МИД Украины подтвердил гибель шести украинцев.

"Шокирован трагической новостью из Афганистана. В результате нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю соболезнования семьям всех погибших", — написал Порошенко в Facebook.

Он сообщил, что по его поручению в Кабул срочно направляется украинский консул в Душанбе, а также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта.

"Поручил кабмину предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане", — добавил Порошенко.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".