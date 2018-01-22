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    ДТП в Таиланде: пострадал украинец, две россиянки погибли

    (обновлено: )39402
    Две россиянки 67 и 68 лет находились в качестве пассажиров в автомобиле Nissan Almera, за рулем которого был гражданин Украины. По информации, полученной следствием, Nissan ехал в аэропорт Пхукета, сообщает портал.
    На месте ДТП в Таиланде, где пострадал украинец
    Phuket News / Eakkapop Thongtub

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Две россиянки погибли, гражданин Украины ранен в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в районе Ченг Тхале на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник интернет-портал Phuket News.

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    Авария произошла в воскресенье около 14.00 по местному времени (09.00 по Киеву). Две россиянки 67 и 68 лет находились в качестве пассажиров в автомобиле Nissan Almera, за рулем которого был гражданин Украины. По информации, полученной следствием, Nissan ехал в аэропорт Пхукета, сообщает портал.

    На крутом повороте в районе Ченг Тхале водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел на встречную полосу, столкнувшись с микроавтобусом, двигавшимся в противоположном направлении. Все участники аварии были доставлены в больницу, где обе пассажирки легкового автомобиля скончались от полученных травм.

    Водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, не получил серьезных ранений. Гражданин Украины, находившийся за рулем легкового автомобиля, пока остается в больнице, говорится в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что на острове Пхукет в Таиланде полиция задержала россиянина Виктора Двинского 27 лет и гражданку Украины Владиславу Березину 22 лет по обвинению в торговле наркотиками в ночных клубах.

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