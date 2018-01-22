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    Общество

    Непогода в Украине: электроснабжение отсутствует в двух областях

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (129)

    (обновлено: )11310
    Как отмечается в сообщении, электроснабжение отсутствует в Одесской (102) и Черкасской (44) областях. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.
    Снег в Черкассах

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В Украине по состоянию на утро понедельника, 22 января, 146 населенных пунктов в двух областях остаются обесточенными. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Согласно информации, электроснабжение отсутствует в Одесской (102) и Черкасской (44) областях.

    "В г. Вилково продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции ГосЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением — частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в  аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог. В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

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