Непогода в Украине: электроснабжение отсутствует в двух областях

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В Украине по состоянию на утро понедельника, 22 января, 146 населенных пунктов в двух областях остаются обесточенными. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно информации, электроснабжение отсутствует в Одесской (102) и Черкасской (44) областях.

"В г. Вилково продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции ГосЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением — частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог. В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.