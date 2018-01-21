В АП ответили на заявление Кремля о тайных встречах Порошенко с Путиным

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Администрации президента Украины отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о непубличных контактах президентов двух стран.

Как заявили "Стране" в АП, Порошенко не проводил двусторонние встречи с Путиным с момента заключения Минских соглашений (то есть, с февраля 2015 года).

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", — сообщили "Стране" в пресс-службе Администрации президента.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что контакты президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина имеют место. Песков отметил, что у президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера.