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    Руслана (певица)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Руслана про Саакашвили. Видео
    Руслана о Саакашвили: нельзя просто выйти и сказать "импичмент" 
    04:35 29.12.2017
    1190Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    по словам народной артистки Украины, в нынешних действиях ее давнего товарища Михаила Саакашвили отсутствует "конструктивная механика".
    Певице и победительнице международного песенного конкурса Евровидение-2004 Руслане Лыжичко сделали операцию на глазу
    Популярной украинской певице сделали сложную операцию
    02:40 10.12.2017
    1860Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По словам Русланы Лыжичко, небольшое изменение имиджа будет связано только с операцией накануне, но она гарантирует, что на драйв и энергию это не повлияет.
    Руслана. Архивное фото
    Руслана: Вакарчук должен быть или музыкантом, или политиком
    06:47 27.11.2017
    590Политикум: ты мне кум или не кум?
    По словам певицы Русланы Лыжичко, если Святослав Вакарчук действительно решил уйти из музыки в политику, рано или поздно будет какое-то его заявление.
    Агитационный ролик об энергонезависимости. Скриншот
    Руслана & компания: ария о "путинском газе" и деньги на ветер
    09:09 05.10.2016
    8416Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Певица свой метод энергонезависимости представила "не только и не столько как экономика, сколько как мировоззрение". Заглядывать в чужой кошелек неприлично, но что поделаешь, если такую информацию представляют близкие друзья певицы.
    Кадр из тарифного ролика с участием Русланы
    Это издевательство! Соцсети об агитационных "тарифных" роликах
    18:15 03.10.2016
    5055
    Новые социальные ролики на тему "газовой независимости" и энергоэффективности в Украине вызвали немалый резонанс в соцсетях. Насколько преуспели украинские знаменитости, доказывая необходимость повышения цены на газ? Что пишут об этом в соцсетях?
    Руслана шокировала украинцев облысевшими видами Карпат
    Руслана опубликовала фото "лысых" Карпат 
    15:49 17.08.2016
    3738
    Популярная украинская певица Руслана Лыжичко, которая ушла в экспедицию по Западной Украине, шокировала видами вырубленных лесов в природном парке "Черемошский".
    Руслана обтирается снегом. Видео
    Руслана обтирается снегом на Говерле 
    15:44 23.06.2016
    721
    Украинская певица Руслана показала поклонникам, как проводит свой отдых в Карпатах. Руслана показывает, что не боится холода. В майке и шортах она взобралась на вершину горы, где лежит снег и начала им обтирать лицо и тело.
    Финал международного конкурса Евровидение-2016
    Руслана о победе Джамалы: Украина благодарна за каждый голос
    08:00 15.05.2016
    7144Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Певица Руслана подчеркнула, что "оба раза Украина победила с экзотикой: в 2004 - с карпатской, а в 2016 - с крымскотатарской! Вот такая разнообразная и бескрайняя Украина".
    Евровидение: как выступали Украина и Россия
    Евровидение: как выступали Украина и Россия 
    09:46 14.05.2016
    8717Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Украина участвует в Евровидении с 2003 года. Лучший результат - 1 место (2004 год), худший - 19 место (2005 год). Во второй год своего участия (2004 год) Украина выиграла конкурс с песней Русланы "Wild Dances".
    Андрей Данилко, Руслана и Константин Меладзе во время первого полуфинала национального отбора на Евровидение-2016
    Руслана о Евровидении: Украина в этом году слишком сильна
    12:07 19.02.2016
    2574Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко пояснила, что новые правила конкурса в 2016 году направлены на создание доверия у зрителей и усиление драматизма шоу. Певица также назвала главных фаворитов этого года.
    Руслана. Архивное фото
    Руслана: жюри не должно определять победителя "Евровидения"
    22:50 18.02.2016
    321Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Победительница "Евровидения 2004" Руслана Лыжичко рассказала об изменениях в правилах голосования на песенном конкурсе "Евровидение-2016".
    Игорь Луценко, Петр Порошенко и Руслана. Архивное фото
    Борьба с олигархами начинается с себя, Петр Алексеевич - Руслана
    09:58 11.11.2015
    1642
    По словам певицы, ранее была "крохотная надежда", что после Майдана политики не смогут опять цинично врать и воровать, но, "прикрывшись лозунгом "Жить по-новому", они продолжают все делать по-старому с приумноженным старанием".
    Руслана. Архивное фото
    "Задолбало". Певица Руслана о Порошенко
    15:31 02.11.2015
    277073Дело Корбана
    Вчера во время встречи с общиной Люксембурга меня, конечно же, спросили о ситуации, которая сейчас происходит вокруг ареста Корбана. Каково мое мнение по этому поводу, пишет певица и общественный деятель Руслана.
    Руслана. Архивное фото
    Певица Руслана пригрозила Порошенко революцией из-за ареста Корбана
    13:35 02.11.2015
    17312Дело Корбана
    Задержание соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана является не чем иным, как расправой власти страны, об этом написала известная певица Руслана в блоге.
    Прощание с Кузьмой во Львове
    Львов. Скрябин навсегда
    13:17 06.02.2015
    12255
    Последние несколько дней Львов в неформальном трауре. Нет приспущенных флагов с черными ленточками, но есть тяжелое, каменное ощущение утраты.
    Руслана. Архивное фото
    Руслана: есть договоренность об обмене пленных "всех на всех"
    08:52 08.12.2014
    895Восток Украины: обмен пленными
    Певица и активистка заявила о необходимости решить вопрос до 31 декабря, поскольку, по ее мнению, после Нового года ситуация может вновь измениться.
    Милиция вытеснила митингующих с площади Независимости
    Лица Майдана. Руслана Лыжичко
    16:47 18.11.2014
    1002Год Революции
    Певица дважды принимала участие в массовых акциях на Майдане - в 2004 и 2013-2014 годах и, похоже, оба раза разочаровалась в людях, которые приходили к власти.
    Государственный секретарь США Джон Керри
    Керри в Мюнхене встретится с лидерами оппозиции Украины и Русланой
    07:58 31.01.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Госсекретарь США Джон Керри встретится с лидерами украинской оппозиции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
    Милиция вытеснила митингующих с площади Независимости
    Певица Руслана находится на допросе в Генпрокуратуре
    14:37 17.12.2013
    1909
    Активная участница "евромайдана", известная украинская певица Руслана Лыжичко во вторник дает показания в генпрокуратуре по делу о разгоне митингующих в центре Киева 30 ноября, об этом сообщила сама певица.
    Милиция вытеснила митингующих с площади Независимости
    Руслана сказала, что митингующие стоят на Майдане, не зная зачем
    22:23 10.12.2013
    640Сообщения об угрозе штурма "евромайдана"
    Певица Руслана, которая в ночь на вторник восемь часов выступала перед протестующими на сцене на Майдане Незалежности, сказала, что многим митингующим сторонникам оппозиции непонятно.
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