Певица свой метод энергонезависимости представила "не только и не столько как экономика, сколько как мировоззрение". Заглядывать в чужой кошелек неприлично, но что поделаешь, если такую информацию представляют близкие друзья певицы.
Новые социальные ролики на тему "газовой независимости" и энергоэффективности в Украине вызвали немалый резонанс в соцсетях. Насколько преуспели украинские знаменитости, доказывая необходимость повышения цены на газ? Что пишут об этом в соцсетях?
Украинская певица Руслана показала поклонникам, как проводит свой отдых в Карпатах. Руслана показывает, что не боится холода. В майке и шортах она взобралась на вершину горы, где лежит снег и начала им обтирать лицо и тело.
Украина участвует в Евровидении с 2003 года. Лучший результат - 1 место (2004 год), худший - 19 место (2005 год). Во второй год своего участия (2004 год) Украина выиграла конкурс с песней Русланы "Wild Dances".
Победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко пояснила, что новые правила конкурса в 2016 году направлены на создание доверия у зрителей и усиление драматизма шоу. Певица также назвала главных фаворитов этого года.
По словам певицы, ранее была "крохотная надежда", что после Майдана политики не смогут опять цинично врать и воровать, но, "прикрывшись лозунгом "Жить по-новому", они продолжают все делать по-старому с приумноженным старанием".
Вчера во время встречи с общиной Люксембурга меня, конечно же, спросили о ситуации, которая сейчас происходит вокруг ареста Корбана. Каково мое мнение по этому поводу, пишет певица и общественный деятель Руслана.
Активная участница "евромайдана", известная украинская певица Руслана Лыжичко во вторник дает показания в генпрокуратуре по делу о разгоне митингующих в центре Киева 30 ноября, об этом сообщила сама певица.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинская певица Руслана показала поклонникам, как проводит свой отдых в Карпатах. Руслана показывает, что не боится холода. В майке и шортах она взобралась на вершину горы, где лежит снег и начала им обтирать лицо и тело.
Украина участвует в Евровидении с 2003 года. Лучший результат - 1 место (2004 год), худший - 19 место (2005 год). Во второй год своего участия (2004 год) Украина выиграла конкурс с песней Русланы "Wild Dances".