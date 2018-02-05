В Карпатах туристка сорвалась в ущелье

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. На горе Поп-Иван рядом с румынской границей во время прохождения туристического маршрута гражданка (группа из трех) в воскресенье сорвалась и упала в ущелье женщина, за ней прыгнул другой член туристической группы в составе из трех человек. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По словам третьей туристки, которая находилась на вершине горы, пострадавших не было видно.

"В 19:40 к поисковым работам было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники. В 23:10 дополнительно объявлен сбор еще одного поисково-спасательного отделения Ивано-Франковской области из 5 чел. 1 единицы техники, которых в 00.25 направлены в с. Деловое Закарпатской области. Всего к поисковым работам было привлечено 10 чел. и 2 ед. техники Ивано-Франковской СПРЧ и 17 чел., 3 ед. техники закарпатских горных спасателей, всего 27 чел., 5 ед. техники. В 01:55 спасатели ПРВ Ясиня Закарпатской области нашли третью туристку, состояние девушки удовлетворительное", — говорится в сообщении.

По состоянию на 05:10 понедельника поисковые работы завершены, пропавших нашли в удовлетворительном состоянии, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружил четырех туристов, заблудившихся в заснеженных Карпатах.