Туристы в Кении стали свидетелями охоты львов на буйволов (18+)

Одновременно с маневром львицы к стаду стал подходить другой лев. Решив, что поблизости только он один, буйволы попробовали перейти в "контратаку".

"Льва-самца использовали как приманку, чтобы отвлечь буйволов", — говорится в описании к видео. У львов охотятся в основном самки. Возможно, поэтому стадо парнокопытных не слишком испугалось самца и не бросилось врассыпную.

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Выждав подходящий момент, львица вышла из укрытия и погналась за тремя буйволами. Ей удалось вцепиться одному из них в шею и повалить на землю. На помощь подоспели еще несколько хищников.