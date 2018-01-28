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    Туристы в Кении стали свидетелями охоты львов на буйволов (18+)

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    В интернете появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей в кенийском заповеднике Масаи-Мара. В ролике видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве.
    Канал Maasai mara Sightings на Youtube

    Одновременно с маневром львицы к стаду стал подходить другой лев. Решив, что поблизости только он один, буйволы попробовали перейти в "контратаку".

    "Льва-самца использовали как приманку, чтобы отвлечь буйволов", — говорится в описании к видео. У львов охотятся в основном самки. Возможно, поэтому стадо парнокопытных не слишком испугалось самца и не бросилось врассыпную.

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    Выждав подходящий момент, львица вышла из укрытия и погналась за тремя буйволами. Ей удалось вцепиться одному из них в шею и повалить на землю. На помощь подоспели еще несколько хищников.

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