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    В мире

    Бросок с переворотом: в ЮАР буйвол напал на льва

    (обновлено: )176
    В одном из национальных парков Южной Африки гид и туристы стали свидетелями схватки буйвола с львицей. Как ни странно, парнокопытное победило хищника.
    Схватка буйвола и льва в ЮАР
    Фото Instagram Latest Kruger

    КИЕВ, 21 дек - РИА Новости Украина. В Южно-Африканской республике туристы засняли на видео момент схватки буйвола и львицы. Парнокопытное смогло победить хищника.

    В национальном парке Крюгера в львица отдыхала неподалеку от стада буйволов. Один из них не побоялся хищника и напал на него.

    Когда львица попробовала отбиться от буйвола, тот поднял ее на рога и перебросил через себя.

    На видео заметно, что самка льва сильно истощена. Возможно, у нее просто не было сил на ответное нападение.

    Ранее в Кении очевидцы сняли на видео нападение льва на самку жирафа с детенышем в заповеднике Масаи-Мара. Схватка закончилась плачевно для жирафенка.

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