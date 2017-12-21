Бросок с переворотом: в ЮАР буйвол напал на льва

КИЕВ, 21 дек - РИА Новости Украина. В Южно-Африканской республике туристы засняли на видео момент схватки буйвола и львицы. Парнокопытное смогло победить хищника.

В национальном парке Крюгера в львица отдыхала неподалеку от стада буйволов. Один из них не побоялся хищника и напал на него.

Когда львица попробовала отбиться от буйвола, тот поднял ее на рога и перебросил через себя.

Публикация от Latest Sightings - Kruger (@latestkruger) Дек 19, 2017 at 6:19 PST

На видео заметно, что самка льва сильно истощена. Возможно, у нее просто не было сил на ответное нападение.

Ранее в Кении очевидцы сняли на видео нападение льва на самку жирафа с детенышем в заповеднике Масаи-Мара. Схватка закончилась плачевно для жирафенка.