Толпа детей собралась в датском зоопарке, чтобы увидеть вскрытие льва

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Множество детей собралось в четверг в датском зоопарке в городе Оденсе, чтобы увидеть, как проходит вскрытие льва, сообщает газета Guardian.

Как сообщил профессор по биоэтике Копенгагенского университета и бывший председатель датского совета по соблюдению этических норм в отношении животных (Danish Ethical Council for Animals) Петер Сандёе (Peter Sandoe), мероприятия по публичному вскрытию животных непровокативны и имеют познавательный характер. По его словам, для Дании такие события не являются чем-то необычным, нередко проводятся вскрытия самых разных животных.

"Вскрытия — это старая датская традиция, которой 400 лет. Отправиться куда-нибудь с детьми школьного возраста во время их каникул, чтобы посмотреть на нечто подобное — это обычная вещь. Это может открыть их глаза на мир науки", — заявил Сандёе.

Мировое сообщество потрясла новость об умерщвлении жирафа в зоопарке Копенгагена в феврале 2014 года. Несмотря на протесты, сотрудники зоопарка застрелили здорового молодого жирафа Мариуса, который родился в результате близкородственного скрещивания. После его препарировали на глазах у школьников, а затем скормили львам. В марте в том же зоопарке умертвили двух старых и двух десятимесячных львов. Как заявили в учреждении, львов умертвили, чтобы дать шанс новому самцу создать семью.

Сандёе прокомментировал инцидент с жирафом и объяснил, как отличается отношение к животным в Дании и в других странах.

"Дания была аграрным обществом всего два или три поколения назад, так что большинство датчан относятся к животным как к животным, независимо от того, собака это или корова, жираф или лев. Большинство людей с истоками в аграрном обществе будут думать так же: жираф был племенным производителем, которого не собирались использовать для размножения, поэтому его убили. То же самое произошло бы и с овцой… Это был практичный подход", — заявил Сандёе, добавив, что он был удивлен бурной критикой в мировых СМИ и реакциями общественности на публичные вскрытия.