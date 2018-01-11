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    Вместе и львов легче бить. Схватка буйволов и хищников в Африке

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    Три льва напали на буйвола в национальном парке Ботсваны Чобе, На помощь своему собрату пришли несколько парнокопытных, отогнавших хищников.
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    Участники сафари в Ботсване сняли на видео схватку нескольких львов и африканского буйвола, которого от верной гибели спасли другие парнокопытные.

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    На видео запечатлено, как три льва напали на буйвола в национальном парке Чобе. Бык пытается спастись от хищников в воде, но один из них продолжает преследование. "Разборка" закончилась только тогда, когда на помощь буйволу приходят его собратья. Вместе они быстро отгоняют львов.

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    Автор видео утверждает, что среди нападавших хищников был только один самец, и именно он не полез в реку, потому что "побоялся промокнуть".

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