Вместе и львов легче бить. Схватка буйволов и хищников в Африке

Участники сафари в Ботсване сняли на видео схватку нескольких львов и африканского буйвола, которого от верной гибели спасли другие парнокопытные.

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На видео запечатлено, как три льва напали на буйвола в национальном парке Чобе. Бык пытается спастись от хищников в воде, но один из них продолжает преследование. "Разборка" закончилась только тогда, когда на помощь буйволу приходят его собратья. Вместе они быстро отгоняют львов.

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Автор видео утверждает, что среди нападавших хищников был только один самец, и именно он не полез в реку, потому что "побоялся промокнуть".