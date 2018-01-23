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    Полузащитник ФК "Карпаты" задержан за пьяное вождение

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    Суд над 20-летним хавбеком львовского клуба Марьяном Шведом состоится в среду, 23 января. Футболисту грозит административная ответственность.
    Игрок ФК Карпаты Марьян Швед
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник ФК "Карпаты" (Львов) Марьян Швед был задержан за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает официальный сайт судебной власти Украины.

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    Отмечается, что хавбек будет привлечен к административной ответственности; суд рассмотрит дело футболиста утром в среду, 23 января. 

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    В то же время подробности инцидента не сообщаются. 

    Марьян Швед вернулся в "Карпаты" летом 2016 года из испанской "Севильи". В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл 4 матча и забил 1 мяч. 

    Напомним, в ноябре 2016 года у экс-защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды отобрали права за нетрезвую езду

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