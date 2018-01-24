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    В Донецке взорвался боеприпас, есть пострадавшие

    (обновлено: )58802
    По информации МЧС ДНР, в Ленинском районе Донецка по улице Физкультурная произошел взрыв взрывоопасного предмета, в результате происшествия пострадал парень 1997 года рождения.
    Донецк с высоты птичьего полета
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    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Один человек пострадал в Донецке в результате взрыва боеприпаса, заявили в среду в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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    "Двадцать третьего января в Ленинском районе Донецка по улице Физкультурная — взрыв ВОП (взрывоопасного предмета — ред.). В результате взрыва пострадал парень 1997 года рождения, госпитализирован в республиканский травматологический центр", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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