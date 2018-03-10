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    Снежное

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Геннадий Зубко. Архивное фото
    Зубко: ракета по Boeing 777 была выпущена из Снежного
    15:35 13.10.2015
    1913Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Заявление прозвучало во время пресс-конференции правительственной комиссии во главе с вице-премьером Геннадием Зубко в связи с обнародованием окончательного отчета технического расследования катастрофы малайзийского Boeing 777.
    Работа шахты Заря в Донецкой области
    Работа шахты "Заря" в Донецкой области 
    03:38 20.09.2015
    781Немирное перемирие на Донбассе.
    Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла большинство шахт и сократила добычу угля в два раза. Доставка угля из зоны спецоперации осложнена разрушенной инфраструктурой, в частности, поврежденной от взрывов железной дорогой.
    Погибшие в Снежном девушки
    Ополченцы в Снежном расстреляли машину, погибли две девушки - соцсети
    03:39 11.05.2015
    6306
    Как сообщают СМИ со ссылкой на местных жителей, машина, в которой находились погибшие, по неизвестным причинам была расстреляна вооруженными ополченцами ДНР.
    Погрузка реактивной системы залпового огня Ураган ВСУ на ж/д станции в Артемовске
    Зона АТО: отвод вооружений и пыль в глаза
    09:04 30.03.2015
    2313Особый статус Донбасса
    Стороны конфликта на Донбассе обмениваются взаимными обвинениями в невыполнении минских договоренностей, а также в обстрелах буферной зоны безопасности и населенных пунктов.
    Петр Порошенко
    Порошенко сообщил, каких военных освободили из плена
    19:59 01.11.2014
    746Восток Украины: обмен пленными
    Из Снежного освобождены из плена 25 бойцов: из воинской части 3056 Нацгвардии, 51-й бригады ВСУ и тридцать девятой территориального батальона.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Учебный год начнется в Донецке 1 октября - власти "ДНР"
    11:13 29.09.2014
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    Руководство "ДНР" уточняет, что более 170 детских садов, школ и корпусов вузов по всей территории Донецкой области были повреждены от бомбардировок, многие - полностью разрушены.
    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    В окрестностях Снежного в Донецкой области упала ракета "Точка-У"
    13:49 22.08.2014
    1479Юго-Восток Украины: АТО.
    В окрестностях Снежного на востоке Донецкой области упала ракета "Точка-У". Судя по всему, целью ракеты был расположенный неподалеку блокпост.
    Блокпост бойцов ополчения в Горловке
    Ополченцы накапливают силы в Свердловске для отправки их в Торез - силовики
    11:51 11.08.2014
    1724Война на Юго-Востоке
    Украинские силовики заявляют, что ополченцы накапливают силы и средства в Свердловске для дальнейшей отправки их в Снежное, Торез Донецкой области и Ровеньки Луганской области.
    Бой за приграничное село в районе города Снежное в Донецкой области
    Силовики атаковали блокпост ополченцев у Снежного, есть погибшие - "ДНР"
    17:41 07.08.2014
    1437Война на Юго-Востоке
    Бои продолжаются в окрестностях города Снежное Донецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ДНР".
    Ситуация в Шахтерске Донецкой области
    Проблемы с продуктами есть только в Авдеевке, Шахтерске и Снежном - Донецкая ОГА
    16:46 05.08.2014
    751Война на Юго-Востоке
    Продукты в Донецкой области есть, трудности со снабжением только в Авдеевке, Шахтерске и Снежном, сообщает во вторник пресс-служба обладминистрации.
    Бойцы ополчения в Донецкой области
    В "ДНР" заявили, что контролируют Шахтерск, Торез, Снежное и Горловку
    16:35 30.07.2014
    2382Война на Юго-Востоке
    Кроме того, представители "ДНР" сообщают, что их армия продолжает блокировать части южной группировки вооруженных сил Украины в "южном котле", вопреки информации Министерства обороны Украины.
    Бойцы ополчения в Донецкой области. Архивное фото
    Уничтожена группа ополченцев "ДНР". 10 человек погибли, 20 ранены
    16:57 26.07.2014
    1939АТО на Юго-Востоке.
    Ополченцы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в боях под городом Снежным потеряли около 10 человек, еще 20 получили ранения, сообщил в субботу в своем блоге один из ополченцев.
    Зенитный ракетный комплекс БУК-М1
    СБУ установила точное место запуска ракеты, сбившей Boeing
    17:31 19.07.2014
    16426Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Служба безопасности Украины уже установило точное место запуска ракеты, которая сбила Boeing 777 малайзийских авиалиний, однако разглашать его пока не будет, ракета была пущена районе города Снежное.
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    Агентство: над местом крушения Boeing кружат военные самолеты
    10:46 19.07.2014
    517В небе над Украиной сбит малайзийский Boeing
    Судя по звуку, это транспортный самолет и, возможно, "Су", передает корреспондент РИА Новости.
    Ситуация в Донецке
    Донецк, утренняя сводка: Стрелков ввел в городе военное положение
    13:13 17.07.2014
    3091Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    В Донецке военное положение и комендантский час. Такое решение принял так называемый министр обороны самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков. По его словам, мера необходима для сохранения жизни и здоровья мирных жителей.
    Ситуация в Донецкой области
    Хроника 15 июля: восток и запад Украины в трауре из-за АТО
    11:25 16.07.2014
    1047АТО на Юго-Востоке.
    В Донецкой и Львовской областях объявлен траур по погибшим. Людские жертвы – результат спецоперации на востоке Украины. Россия пребывает в шоке от жуткой трагедии в московской "подземке", жертвами которой стали более 20-ти человек.
    Ситуация в городе Снежное Донецкой области
    ФОТОЛЕНТА. Снежное после авиаудара 
    10:55 16.07.2014
    1080АТО на Юго-Востоке.
    По последним данным, число погибших в результате обрушения жилого дома в городе Снежное Донецкой области составило 11 человек, пострадали восемь.
    Ситуация в Донецкой области
    Число погибших при обрушении дома в Снежном увеличилось до 11 человек
    17:57 15.07.2014
    710АТО на Юго-Востоке.
    Число погибших в результате обрушения жилого дома в городе Снежное Донецкой области увеличилось с 4 до 11 человек, пострадали 8 человек, сообщает Донецкая областная администрация.
    Ситуация на востоке
    Неизвестный самолет совершил бомбардировку Снежного - СНБО
    12:44 15.07.2014
    3497АТО на Юго-Востоке.
    Спикер информационного центра Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что не знает, чей самолет бомбил город Снежное, в котором обрушился дом и погибли несколько человек.
    Ситуация в городе Снежное Донецкой области
    Женщину и ребенка спасли из-под завалов обвалившегося дома в Снежном - СМИ
    12:37 15.07.2014
    671АТО на Юго-Востоке.
    Женщину и шестилетнего ребенка достали из-под завалов обвалившегося жилого дома в Снежном Донецкой области, они госпитализированы, сообщается на городском портале "62.ua".
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