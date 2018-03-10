Заявление прозвучало во время пресс-конференции правительственной комиссии во главе с вице-премьером Геннадием Зубко в связи с обнародованием окончательного отчета технического расследования катастрофы малайзийского Boeing 777.
Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла большинство шахт и сократила добычу угля в два раза. Доставка угля из зоны спецоперации осложнена разрушенной инфраструктурой, в частности, поврежденной от взрывов железной дорогой.
В Донецке военное положение и комендантский час. Такое решение принял так называемый министр обороны самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков. По его словам, мера необходима для сохранения жизни и здоровья мирных жителей.
В Донецкой и Львовской областях объявлен траур по погибшим. Людские жертвы – результат спецоперации на востоке Украины. Россия пребывает в шоке от жуткой трагедии в московской "подземке", жертвами которой стали более 20-ти человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".