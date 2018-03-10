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    Донецкая железная дорога

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Донецкий железнодорожный вокзал
    Железные дороги ДНР на грани забастовки
    10:48 06.05.2016
    4827
    В трудовых коллективах "Донецкой железной дороги", работающей в правовом поле самопровозглашённой ДНР, сложилась крайне сложная и напряжённая обстановка.
    Здание Укрзализныци в Киеве
    "Укрзализныця" возвращает пятидневную рабочую неделю для железнодорожников
    11:47 24.07.2015
    258
    Железные дороги Украины, которые выполняют план по эффективности работы, будут тридиться пять дней в неделю. Исключением стала Донецкая железная дорога.
    Погрузка реактивной системы залпового огня Ураган ВСУ на ж/д станции в Артемовске
    Зона АТО: отвод вооружений и пыль в глаза
    09:04 30.03.2015
    2313Особый статус Донбасса
    Стороны конфликта на Донбассе обмениваются взаимными обвинениями в невыполнении минских договоренностей, а также в обстрелах буферной зоны безопасности и населенных пунктов.
    Последствия обстрела в Славяносербске Луганской области
    Более 100 тыс кв м дорог повреждены в ДНР из-за боев
    13:56 23.03.2015
    98
    Представитель министерства транспорта самопровозглашенной ДНР, сообщил, что "из 2 миллионов 511 тысяч квадратных метров дорожного полотна повреждено 164 тысячи квадратных метров".
    Путиловский мост в Донецке
    Повреждены 35 мостов и путепроводов на Донецкой ж/д - ДНР
    13:44 19.03.2015
    217
    Министр транспорта ДНР Семен Кузьменко уточнил, что "единственный железнодорожный перегон, соединяющий ДНР и Украину, работает только в дневное время суток".
    Ситуация в Дебальцево
    На перегоне Иловайск - Харцызск ранены шесть железнодорожников
    11:12 25.02.2015
    517Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Шесть работников Донецкой железной дороги получили ранения при взрыве мины на перегоне Иловайск - Харцызск. Железнодорожники занимались восстановлением полотна.
    Железная дорога. Архивное фото
    Приднепровская и Южная железные дороги поделят имущество ДонЖД
    14:50 12.01.2015
    604Мир на Донбассе. Нормандский формат
    В распоряжении Кабмина определяется, как Мининфраструктуры и "Укрзализныця" по согласованию со СБУ будут установливать координаты границ Приднепровской, Южной и Донецкой железных дорог.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин обязал 16 госпредприятий перечислить более $120 млн в бюджет
    00:14 26.12.2014
    293Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    В числе предприятий, которые обязаны будут пополнить бюджет - Донецкая железная дорога, Морской торговый порт "Южный", Мариупольский морской торговый порт.
    Глава РЖД Владимир Якунин
    В России намерены построить железную дорогу в обход Украины
    13:06 22.11.2014
    9119
    "В стратегии развития железных дорог этот обход всегда присутствовал. Дорога проходит сейчас по территории другого государства, неспокойный участок, 26 километров...", - сказал глава РЖД Якунин РИА Новости.
    В кабине машиниста
    Донецкая железная дорога запустила поезд Луганск-Одесса
    09:55 01.10.2014
    635
    Поезд будет курсировать в составе 16 вагонов через станции Родаково, Красный Лиман, Славянск, Лозовая, Днепропетровск, Днепродзержинск, Пятихатки, Знаменка, Кировоград и Вознесенск.
    Железная дорога
    Движение пригородных поездов восстановлено на двух участках ДЖД
    14:23 23.09.2014
    111Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Донецка железная дорога рекомендует пассажирам при планировании поездки обращаться за уточнением информации в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов
    Поезд из мирной жизни: в Луганск прибыл первый пассажирский состав из Киева. Видео
    Прибытие поезда: в Луганск прибыл первый за два месяца состав из Киева 
    23:18 22.09.2014
    384Восток Украины. Ни мира, ни войны
    В понедельник, 22 сентября в Луганск прибыл поезд сообщением Киев-Луганск. Первый после восстановления железнодорожного сообщения в Луганске поезд Киев - Луганск отправился заполненным на 100%, сообщается на сайте "Укрзализныци".
    Железная дорога
    Донецкая железная дорога закрыла 11 вокзалов из-за боев
    15:14 27.08.2014
    377Юго-Восток Украины: АТО.
    В частности, закрыты вокзалы на станциях Никитовка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Харцызск, Макеевка, Ясиноватая, Иловайск, Луганск, Стаханов и Рубежное.
    Уголь
    Перевозки угля из Донбасса в адрес предприятий ТЭК упали вдвое
    14:07 20.08.2014
    98Юго-Восток Украины: АТО.
    Перевозки угля из Донбасса в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса Украины сократились за семь месяцев вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба администрации Украинских железных дорог.
    Ситуация в Донецкой области
    Железная дорога под Донецком повреждена, движение поездов изменено
    22:43 09.08.2014
    450Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Из-за повреждения полотна отменен поезд №84 Мариуполь-Киев, а поезда №78 Мариуполь-Москва и №69 Мариуполь-Львов будут отправляться не из Мариуполя, а из Донецка.
    Ситуация на востоке Украины
    Украина запретила погрузку грузов, идущих на станции Донецкой железной дороги
    20:54 30.07.2014
    515
    "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") запретили погрузку грузов назначением на станции Донецкой железной дороги, следует из телеграмм РЖД.
    Ситуация на железнодорожном вокзале в Донецке
    В Донецке эвакуировали сотрудников и пассажиров вокзала
    14:51 21.07.2014
    353АТО на Юго-Востоке.
    В непосредственной близости от территории вокзала станции "Донецк" слышны взрывы. Донецкая железная дорога провела эвакуацию сотрудников и пассажиров с вокзала с целью обеспечения их безопасности.
    Железная дорога. Архивное фото
    Два новых взрыва прогремели на Донецкой железной дороге
    09:55 27.06.2014
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    Два взрыва на железнодорожном мосту в Донецкой области произошли в ночь на пятницу - на участке закрыто движение поездов, сообщает Донецкая железная дорога.
    Сотрудники ремонтной службы Укрзализныци
    Движение поездов на участках Донецкой железной дороги восстановлено
    19:04 25.06.2014
    251Спецоперация на востоке Украины
    Железнодорожники восстановили движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших вследствие взрывов.
    Вагоны грузового поезда сошли с рельсов при подрыве на Донецкой железной дороге
    СБУ возбудила дело о взрывах на ж/д путях по статье "теракт" - источник
    21:17 23.06.2014
    339Спецоперация на востоке Украины
    Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "теракт" по факту двух взрывов на железной дороге в Донецкой области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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