"В стратегии развития железных дорог этот обход всегда присутствовал. Дорога проходит сейчас по территории другого государства, неспокойный участок, 26 километров...", - сказал глава РЖД Якунин РИА Новости.
В понедельник, 22 сентября в Луганск прибыл поезд сообщением Киев-Луганск. Первый после восстановления железнодорожного сообщения в Луганске поезд Киев - Луганск отправился заполненным на 100%, сообщается на сайте "Укрзализныци".
Перевозки угля из Донбасса в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса Украины сократились за семь месяцев вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба администрации Украинских железных дорог.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".