Как выяснили полицейские, 32-летняя мать погибшего ребенка проживает с мужем-инвалидом, официально не работает, злоупотребляет спиртными напитками и воспитывает еще пятерых детей, самому старшему из которых 12 лет.
Начальник управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в субботу сообщил, что в результате ночного артобстрела Дзержинска были обесточены шахты Дзержинская, Северная и Торецкая, под землей остались 216 человек.
По данному факту открыто уголовное производство. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра личного состава дежурной смены обнаружены и изъяты два бумажных свертка с наркотическим веществом.
В понедельник 20 июля в прифронтовом Дзержинске Донецкой области демонтированы памятники Владимиру Ленину и Феликсу Дзержинскому. По словам местных жителей, вождя мирового пролетариата и главного чекиста убрали "без шума и пыли", на рассвете.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".