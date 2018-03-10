наверх
10.03.201807:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дзержинск (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Указатель на въезде в Артемовск
    С Донбасса. Декоммунизация хорошо, но как прожить на две тысячи гривен?
    11:50 05.02.2016
    1483На металлолом. Украина против советских памятников.
    В четверг, 4 февраля, депутаты Верховной Рады Украины одобрили проект постановления о переименовании в стране пяти городов и более 160 посёлков в рамках процесса декоммунизации.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Дзержинске ребенок умер от пневмонии - полиция
    19:17 14.01.2016
    352
    Как выяснили полицейские, 32-летняя мать погибшего ребенка проживает с мужем-инвалидом, официально не работает, злоупотребляет спиртными напитками и воспитывает еще пятерых детей, самому старшему из которых 12 лет.
    РСЗО Град сил АТО
    В Дзержинске возле школы разорвался снаряд "Града" - Аброськин
    16:29 18.12.2015
    642Немирное перемирие на Донбассе.
    При обстреле города в Донецкой области произошел взрыв возле местной школы на ул. Советской, кроме того, прямое попадание снаряда зафиксировано на улице Комсомольской.
    Дзержинск Донецкой области
    Дзержинский горсовет одобрил переименование города в Торецк
    16:11 16.10.2015
    1066На металлолом. Украина против советских памятников.
    По словам секретаря городского совета, решение отправить ходатайство о переименовании Дзержинска было принято в пятницу. Теперь, как сообщил Евсюков, "решение за Верховной Радой".
    Последствия обстрелов в Донецкой области. Архивное фото
    В результате обстрела Дзержинска ранены два человека - МВД
    09:01 13.08.2015
    212Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно данным ГУ МВД в Донецкой области, в результате обстрела города Дзержинска и окрестностей получили ранения мужчина 1936 года рождения и женщина 1982 года рождения.
    Боец ополчения в Донецкой области
    МВД: ополченцы обстреляли поселок Новгородское, ранен мирный житель
    22:54 09.08.2015
    242Донбасс - Минск: отвод вооружений
    ГУМВД сообщает, что обстреливается село Новгородское, "в милицию поступила информация о ранении одного раненого местного жителя", "мужчина 1957 года рождения госпитализирован в местную больницу".
    Последствия обстрела в Донбассе
    В Горловке ночью велись обстрелы, в Дзержинске пожар - очевидцы
    07:09 09.08.2015
    798Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации очевидцев, огонь ведется с самоходных артиллерийских установок. В результате обстрелов произошли пожары в районе Дзержинска. Обстрелы задели подстанцию ​​на окраине Горловки.
    Шахтер. Архивное фото
    Заблокированные под землей после обстрела Дзержинска 96 шахтеров спасены
    15:24 08.08.2015
    213
    Начальник управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в субботу сообщил, что в результате ночного артобстрела Дзержинска были обесточены шахты Дзержинская, Северная и Торецкая, под землей остались 216 человек.
    Последствия обстрела в Донбассе
    В МВД сообщают об обстреле Дзержинска, ранены трое мирных жителей
    09:38 08.08.2015
    291Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, были обесточены шахты Дзержинская, Северная и Торецкая, под землей остались 216 человек. На данный момент специалисты поднимают их на поверхность.
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Два человека погибли при обстреле Дзержинска - МВД
    09:27 30.07.2015
    875Демилитаризация Донбасса
    В МВД уточнили, что также в результате попадания снарядов часть города осталась без электроснабжения. Так, были обесточены две шахты, более 200 шахтеров остались под землей.
    Взорванный автомобильный мост на дороге Горловка - Дзержинск. Архивное фото
    Дзержинск подвергся артобстрелу со стороны ополченцев – МВД области
    05:28 23.07.2015
    529Демилитаризация Донбасса
    Как сообщается, в результате прямого попадания снаряда разрушен еще один частный дом по ул. Каспийской, пострадавших нет. Сотрудники милиции продолжают обход улиц.
    Уничтожение наркотиков. Архивное фото
    У инспектора Дзержинской колонии нашли наркотики
    14:16 21.07.2015
    122Слабость силовиков Украины
    По данному факту открыто уголовное производство. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра личного состава дежурной смены обнаружены и изъяты два бумажных свертка с наркотическим веществом.
    Памятник Ленину в Дзержинске. Архивное фото.
    Без шума и пыли. В Дзержинске на рассвете снесли памятники Ленину и Феликсу
    14:05 20.07.2015
    1666На металлолом. Украина против советских памятников.
    В понедельник 20 июля в прифронтовом Дзержинске Донецкой области демонтированы памятники Владимиру Ленину и Феликсу Дзержинскому. По словам местных жителей, вождя мирового пролетариата и главного чекиста убрали "без шума и пыли", на рассвете.
    Жители Дзержинска обвинили ВСУ в контрабанде
    Жители Дзержинска обвинили ВСУ в контрабанде 
    16:43 14.07.2015
    775Демилитаризация Донбасса
    Жители города Дзержинска Донецкой области обвиняют Вооруженные силы Украины в сопровождении контрабандных грузов в направлении Горловки, которая находится на территории самопровозглашенной ДНР.
    Памятник Ленину. Архивное фото
    Декоммунизация в Дзержинске: переименование и снос Ленина могут подождать
    09:10 30.06.2015
    1330На металлолом. Украина против советских памятников.
    Жители прифронтового Дзержинска находящегося под контролем украинской власти возмущены инициативой нового донецкого губернатора, отнять у города нынешнее название и переименовать его на новый лад.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский обещает 10 тыс грн за лучшее новое название Дзержинска
    01:29 28.06.2015
    328На металлолом. Украина против советских памятников.
    Дзержинск - город областного значения в Донецкой области, до 1936 года носивший название Щербиновка. Павел Жебривский объявил конкур на лучшее новое название города.
    Танк на военном полигоне. Архивное фото
    ВСУ заявили ОБСЕ о желании выдвинуть крупнокалиберные орудия в Донбасс
    17:36 26.05.2015
    1816Донбасс. Замороженный конфликт
    По словам командира Вооруженных сил Украины, солдаты утверждают, что бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики используют такие системы.
    Погрузка реактивной системы залпового огня Ураган ВСУ на ж/д станции в Артемовске
    Зона АТО: отвод вооружений и пыль в глаза
    09:04 30.03.2015
    2313Особый статус Донбасса
    Стороны конфликта на Донбассе обмениваются взаимными обвинениями в невыполнении минских договоренностей, а также в обстрелах буферной зоны безопасности и населенных пунктов.
    Карета скорой помощи
    Ополченцы обстреляли Дзержинск, ранен мирный житель - МВД
    10:10 23.03.2015
    306Особый статус Донбасса
    По данным ГУ МВД в Донецкой области, раненого мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. По факту обстрела города открыто уголовное производство.
    Флаг Украины
    Правительство ошибочно признало Дзержинск неподконтрольным
    04:35 07.03.2015
    3162Донбасс - мир?
    Чиновники, вероятно, спутали Дзержинск с населенным пунктом Дзержинское в Новоазовском районе, который действительно контролируется самопровозглашённой ДНР.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны