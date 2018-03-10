наверх
10.03.201805:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ГУ МВД Украины в Донецкой области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 113
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Автомат Калашникова, изъятый в с. Нововасильевка Донецкой области
    Мужчина устроил стрельбу посреди села в Донецкой области
    17:57 22.05.2016
    237Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как сообщили полиции, правоохранители установили всех участников ночного хулиганства и дополнительно изъяли у других лиц, не причастных к данному преступлению, целый арсенал оружия.
    Подрыв автобуса под Марьинкой
    Подрыв автобуса под Марьинкой расследуется по статье "умышленное убийство"
    11:11 10.02.2016
    435Донбасс: мир или война.
    Микроавтобус направлялся из Донецка в Курахово. Не доезжая к КПП, микроавтобус съехал с основной дороги и наткнулся на взрывное устройство. На данный момент известно о трех жертвах.
    Подрыв автобуса под Марьинкой
    В Нацполиции сообщили подробности подрыва микроавтобуса под Марьинкой
    10:12 10.02.2016
    3807Донбасс: мир или война.
    Как сообщили в ГУ НП Донецкой области, по данным медиков, погибли 2 человека: водитель автобуса и женщина 1981 года рождения, жительница Горловки. Еще один мужчина был ранен.
    Дмитрий Ярош и Вячеслав Аброськин
    Ярош пообещал поддержку полиции Донецкой области
    10:17 08.02.2016
    411
    Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош и глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин обсудили пути взаимодействия по вопросам безопасности в прифронтовом регионе.
    Работа блокпоста в Донецкой области
    На блокпостах в Донбассе задержаны 13 граждан, связанных с ополчением - МВД
    06:05 29.12.2015
    330Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщили правоохранители, в течение последней недели на блокпостах региона выявлены 12 человек, "которые поддерживают связь с участниками незаконных вооруженных формирований" и одного непосредственного участника ДНР.
    Ситуация в Мариуполе перед выборами. Архивное фото
    Милиция начала выяснение причин, приведших к срыву выборов в Мариуполе
    00:21 28.10.2015
    181Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.
    Жители Мариуполя расписывались в реестре избирателей, однако не получали бюллетени
    В Донецкой области зафиксировано 70 случаев нарушения выборов - МВД
    21:49 25.10.2015
    96Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    В Мариуполе и Красноармейске Донецкой области выборы сорваны. Как на это отреагировало население, а также сколько в области зафиксировано случаев нарушения избирательного процесса, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области Наталья Шиман.
    Драка в горизбиркоме в Мариуполе. Видео
    Драка под стенами горизбиркома в Мариуполе 
    05:34 18.10.2015
    528Местные выборы 2015: итоги
    Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2.ст. 296 "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
    Мина растяжка
    МВД: ребенок подорвался на растяжке в Донецкой области
    14:04 11.10.2015
    141
    Начальник МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что пострадал мальчик 2003 года рождения. Его доставили в больницу Волновахского района.
    Новый батальон МВД быстрого реагирования в Донецкой области
    Новый батальон быстрого реагирования создали в Донецкой области
    05:12 06.10.2015
    379
    Главные задачи батальона - участие в спецоперациях, пресечение массовых беспорядков, немедленное реагирование на все изменения оперативной обстановки.
    Вячеслав Аброськин. Архивное фото
    Аброськин обвинил ополченцев в обстреле жилого дома
    18:38 17.09.2015
    200Немирное перемирие на Донбассе.
    Несколько минут назад боевики нанесли артудар по микрорайону Солнечный - окраине Красногоровки Марьинского района, имеются попадания в жилой девятиэтажный дом, написал начальник МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем Facebook.
    Алексей Мочанов. Архивное фото
    Алексея Мочанова избили битами в Донбассе — МВД
    22:00 09.09.2015
    2020Избиение активиста Мочанова
    По информации руководства Управления МВД Украины в Донецкой области, Мочанов и его водитель были жестоко избиты неизвестными на трассе Дружковка — Константиновка.
    Граната РГД–5. Архивное фото
    Боевая гранта взорвалась в одной из квартир Артемовска - МВД
    02:58 06.09.2015
    586Криминализация украинского общества.
    Осколочные ранения разной степени тяжести получили муж и жена, 1965 и 1964 годов рождения, а также брат женщины 1971 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Украины в Донецкой области.
    Сожжение украинских флагов в Краматорске
    В Краматорске трое пьяных парней сожгли несколько флагов Украины
    01:20 25.08.2015
    49624-я годовщина независимости Украины.
    Установлено, что в ночь на 24 августа трое жителей города Краматорска 1991, 1995 и 1996 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сняли шесть государственных флагов с флагштоков жилого дома и сожгли их.
    Министерство внутренних дел Украины
    В Донецкой области у волонтеров нашли наркотики - МВД
    07:36 23.08.2015
    430Криминализация украинского общества.
    Согласно информации, милиционеры обнаружили пластмассовую колбу с веществом растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом, похожим на каннабис, весом примерно 50-60 граммов.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    Порядок на День Независимости в Донецкой области обеспечат 1 тыс милиционеров
    00:39 23.08.2015
    26724-я годовщина независимости Украины.
    Как сообщает ГУ МВД в Донецкой области, "на охрану общественного правопорядка задействованы более тысячи сотрудников милиции и 450 военнослужащих Национальной гвардии Украины".
    Залпы тяжелых орудий в Мариуполе. Видео
    Залпы и взрывы тяжелых орудий в Мариуполе 
    03:33 17.08.2015
    812Немирное перемирие на Донбассе.
    ГУ МВД Украины в Донецкой области подтверждает смерть двух человек (мужчины и молодой женщины), а также ранение еще двоих жителей пгт. В свою очередь ополчение самопровозглашенной ДНР отрицает причастность к обстрелам.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    МВД: два человека погибли и еще двое ранены при обстреле поселка Сартана
    03:22 17.08.2015
    371Немирное перемирие на Донбассе.
    Первого погибшего нашли на ул. Заозерной. По состоянию на 00.20 стало известно о еще одном погибшем - девушка в возрасте примерно 20-22 лет, которая была найдена на ул. Красноармейской.
    Последствия обстрела Авдеевки
    При обстреле Авдеевки три человека ранены, город обесточен - МВД
    09:17 13.08.2015
    267Иловайский котел: кто в ответе?
    Ранения при обстреле Авдеевки получили пожилые женщина и двое мужчин. Населенный пункт остался без электричества из-за повреждения электролинии.
    Воронка от взрыва. Архивное фото
    Автомобиль подорвался на взрывном устройстве под Марьинкой, водитель погиб
    03:17 13.08.2015
    282
    Как сообщили в областной милиции, мужчина 1970 года рождения погиб на месте. Женщина не пострадала, так как в момент взрыва не находилась в автомобиле, который выполнял разворот.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны

    Организации