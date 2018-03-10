Как сообщили правоохранители, в течение последней недели на блокпостах региона выявлены 12 человек, "которые поддерживают связь с участниками незаконных вооруженных формирований" и одного непосредственного участника ДНР.
Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.
В Мариуполе и Красноармейске Донецкой области выборы сорваны. Как на это отреагировало население, а также сколько в области зафиксировано случаев нарушения избирательного процесса, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД в Донецкой области Наталья Шиман.
Несколько минут назад боевики нанесли артудар по микрорайону Солнечный - окраине Красногоровки Марьинского района, имеются попадания в жилой девятиэтажный дом, написал начальник МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем Facebook.
Установлено, что в ночь на 24 августа трое жителей города Краматорска 1991, 1995 и 1996 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сняли шесть государственных флагов с флагштоков жилого дома и сожгли их.
ГУ МВД Украины в Донецкой области подтверждает смерть двух человек (мужчины и молодой женщины), а также ранение еще двоих жителей пгт. В свою очередь ополчение самопровозглашенной ДНР отрицает причастность к обстрелам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".