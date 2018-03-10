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    БАТАЛЬОН ДОНБАСС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Наручники
    Драка произошла в ночном клубе Мариуполя с участием бойцов "Донбасса"
    04:35 21.07.2015
    1050Криминализация украинского общества.
    Уголовное производство предварительно по факту драки в ночном клубе квалифицировано по ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Семенченко задекларировал 13 тысяч гривен дохода в прошлом году
    23:25 17.04.2015
    233
    Весь его доход составляла заработная плата. Недвижимого имущества, транспортных средств, вкладов в банках, ценных бумаг и других активов у него нет.
    Украинские военные в Иловайске
    Из Иловайска можно было выйти без потерь - боец батальона
    16:40 10.10.2014
    1301"Режим тишины" на Донбассе.
    Генеральная прокуратура Украины назвала виновных в трагедии под Иловайском. По словам зампредседателя ведомства Анатолия Матиоса, вина за произошедшее лежит на пятом батальоне территориальной обороны "Прикарпатье".
    Семен Семенченко
    Семен Семенченко: пена и грязь Революции
    15:03 19.09.2014
    7363Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Любая революция обязательно являет обществу, как образцы высокой морали, так и примеры самой низкой подлости. И украинская - не исключение.
    Семен Семенченко
    Семенченко в США будет договариваться об обучении командиров батальонов
    14:53 15.09.2014
    135Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко в составе украинской делегации прибыл с визитом в Вашингтон, где хочет договориться об обучении командиров добровольческих батальонов.
    Петр Порошенко
    Хроника 13 сентября: 100 дней Порошенко, поставки оружия НАТО и гумконовой РФ
    11:55 14.09.2014
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    Исполняется 100 дней пребывания у власти президента Порошенко. В Донецке снова слышна стрельба, НАТО, если верить украинским официальным лицам, уже поставляет Киеву оружие. Подробнее в обзоре от РИА Новости Украина.
    Украинские военные в Иловайске
    Более 80 силовиков вышли из окружения под Иловайском - МВД
    00:56 01.09.2014
    796Донбасс. Боевые действия
    Более 80 украинских силовиков вышли из окружения под Иловайском, заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко.
    Украинские военные в Иловайске
    Командир "Донбасса" заявил о коридоре в районе Иловайска
    03:20 30.08.2014
    2578Донбасс. Боевые действия
    Командир батальона украинских силовиков "Донбасс" Семен Семенченко заявил об образовании специального коридора для выхода силовиков из окружения под Иловайском в Донецкой области.
    Командир батальона Донбасс о ситуации в Лисичанске. Видео
    Командир батальона "Донбасс" о ситуации в Лисичанске 
    11:20 29.07.2014
    967АТО на Юго-Востоке.
    Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко рассказал о ситуации в освобожденном Лисичанске.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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