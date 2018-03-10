Генеральная прокуратура Украины назвала виновных в трагедии под Иловайском. По словам зампредседателя ведомства Анатолия Матиоса, вина за произошедшее лежит на пятом батальоне территориальной обороны "Прикарпатье".
Исполняется 100 дней пребывания у власти президента Порошенко. В Донецке снова слышна стрельба, НАТО, если верить украинским официальным лицам, уже поставляет Киеву оружие. Подробнее в обзоре от РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".