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    Артемовск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Граната. Архивное фото
    Житель Артемовска на глазах детей бросил гранату в их мать
    02:13 25.01.2016
    211Рост преступности в Украине
    Как сообщили в полиции, в результате взрыва осколочные ранения получили женщина и ее 5-летний сын, старший мальчик, 7 лет, не пострадал. Злоумышленник был обезоружен и задержан.
    Блокпост в Артемовске
    В Артемовске из-за пожара погиб 4-летний ребенок
    14:28 02.11.2015
    120
    В дежурную часть поступило сообщение от диспетчера ГСЧС в том, что в одной из квартир города произошло возгорание, в результате которого скончался ребенок 2011 года рождения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Под Артемовском школьный автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
    10:43 25.09.2015
    832
    В результате аварии, которая произошла утром в пятницу в Соледаре, пострадали шесть человек. Среди детей, которые находились в момент ДТП в школьном автобусе, пострадавших нет.
    Артемовск
    Городу Артемовску в Донецкой области вернули историческое название - Бахмут
    15:55 23.09.2015
    1123На металлолом. Украина против советских памятников.
    В городе также будут переименованы более 80 улиц. Бахмут был переименован в Артемовск в 1924 году по псевдониму "Артем" советского партийного и государственного деятеля Федора Сергеева, который был близким другом Иосифа Сталина.
    Блокпост в Артемовске
    Блокпост в Артемовске 
    05:15 19.09.2015
    819Немирное перемирие на Донбассе.
    Ситуацию с проездом мирного населения через блокпосты отслеживает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Пресс-служба миссии сообщает о сотнях машин ежедневно.
    Граната РГД–5. Архивное фото
    Боевая гранта взорвалась в одной из квартир Артемовска - МВД
    02:58 06.09.2015
    586Криминализация украинского общества.
    Осколочные ранения разной степени тяжести получили муж и жена, 1965 и 1964 годов рождения, а также брат женщины 1971 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Украины в Донецкой области.
    Врач. Архивное фото
    На блокпосту по трассе Артемовск-Горловка откроют пункты медпомощи - СМИ
    15:10 07.07.2015
    2294Обстрелы на Донбассе
    Согласно информации СМИ, организация "Врачи без границ" планирует разместить мобильные пункты до конца июля этого года, договоренность об открытии пунктов согласована со всеми сторонами конфликта.
    Схрон боеприпасов в одной из квартир Артемовска
    В одной из квартир Артемовска обнаружили оружейный арсенал
    15:24 26.06.2015
    152Криминализация украинского общества.
    Согласно информации правоохранителей, в подвальном помещении многоэтажки были изъяты 27,5 кг тротила, 1,5 кг пластида, 5 артиллерийских снарядов, 6 противотанковых мин, 18 ручных противотанковых гранатометов.
    Пистолет
    В Артемовске школьник ранил одноклассника из пневматического пистолета
    09:45 22.04.2015
    231Криминализация украинского общества.
    Согласно данным МВД, один из школьников нашел дома в Артемовске пневматический пистолет отца и, чтобы похвастаться перед одноклассниками, принес его в учебное заведение.
    На месте подрыва автобуса под Артемовском
    Трагедия с автобусом под Артемовском: кадры с места подрыва 
    10:28 26.03.2015
    4016Особый статус Донбасса
    В районе блокпоста на Майорске в Донецкой области в среду подорвался рейсовый пассажирский автобус Артемовск-Горловка. В результате трагедии погибли четыре человека.
    Ситуация в Артемовске. Архивное фото
    Возле дамбы в Артемовске обезвредили бомбу - МВД
    10:57 14.03.2015
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    Взрыв удалось предотвратить благодаря оперативной информации о подозрительных людях вблизи водоема "Северный" в Артемовске, заявили в министерстве внутренних дел.
    Ополченцы ДНР. Архивное фото
    Ополченцы скапливают большие силы в Горловке - МВД Донецкой области
    06:37 12.03.2015
    4277Донбасс - мир?
    По словам заместителя начальника милиции Донецкой области, в районе Артемовска усиленно идут работы по укреплению обороны, так как именно на этом направлении может начаться наступление.
    Украинские военные близ Артемовска
    Украинские военные близ Артемовска 
    18:32 25.02.2015
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    По данным пресс-центра АТО, перегруппировавшиеся после выхода из Дебальцево украинские войска обустраивают новую линию обороны в районе города Артемовска Донецкой области.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Дебальцево контролируют ополченцы, украинская армия продолжает отход
    19:22 18.02.2015
    3297Дебальцевский котел
    Журналист и представитель батальона "Донбасс" рассказали подробности о событиях под Дебальцево, где украинские войска отступили, понеся потери.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Вывод сил АТО из Дебальцево 
    17:15 18.02.2015
    1990Дебальцевский котел
    В среду, 18 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что ВСУ вывели войска из Дебальцево со всем оружием и военной техникой. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Ситуация в Артемовске
    Хроника 13 февраля: обстрел Артемовска, Саакашвили стал советником Порошенко
    11:01 14.02.2015
    1739После 15 февраля - мир или война
    На востоке Украины сохраняется напряженная обстановка: обстрелян Артемовск, взрывы слышны в Донецке, Луганске, под Мариуполем и в дебальцевском направлении.
    Сторонники федерализации
    Ополченцы покинули здание исполкома Артемовска - СМИ
    15:37 27.05.2014
    52Спецоперация на востоке Украины
    Ополченцы покинули здание исполкома Артемовска в Донецкой области, которое заняли в преддверии выборов, сотрудники госучреждения во вторник вышли на работу.
    Боец народного ополчения
    Минобороны заявляет об обстреле воинской части в Артемовске
    11:13 21.05.2014
    59Спецоперация на востоке Украины
    Минобороны заявило о нападении неизвестных на здание штаба воинской части ВС Украины в Артемовске Донецкой области во вторник.
    Автомат системы М.Калашникова
    Нападавшие в Артемовске требовали от военных сдать оружие - комиссар
    12:35 24.04.2014
    20Спецоперация на востоке Украины
    Неизвестные, которые ночью штурмовали воинскую часть в Артемовске Донецкой области, требовали от военнослужащих сложить оружие и освободить базу, сообщил военный комиссар Донецкой области Сергей Камеш.
    Мэр Артемовска о попытке захвата воинской части
    Мэр Артемовска о попытке захвата воинской части 
    12:19 24.04.2014
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    Мэр Артемовска о попытке захвата воинской части.
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