В городе также будут переименованы более 80 улиц. Бахмут был переименован в Артемовск в 1924 году по псевдониму "Артем" советского партийного и государственного деятеля Федора Сергеева, который был близким другом Иосифа Сталина.
Согласно информации правоохранителей, в подвальном помещении многоэтажки были изъяты 27,5 кг тротила, 1,5 кг пластида, 5 артиллерийских снарядов, 6 противотанковых мин, 18 ручных противотанковых гранатометов.
Неизвестные, которые ночью штурмовали воинскую часть в Артемовске Донецкой области, требовали от военнослужащих сложить оружие и освободить базу, сообщил военный комиссар Донецкой области Сергей Камеш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".