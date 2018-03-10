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В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.