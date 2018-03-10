наверх
10.03.201805:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    АТО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Автомобили в Киеве
    Главные темы Украины 2 марта: дроны на дорогах, ошибки Майдана
    18:55 02.03.2018
    361
    В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Герои умирают. 10 000 атошников в состоянии свести счеты с жизнью
    11:15 28.02.2018
    1534Донбасс: новое перемирие
    Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
    Виктор Шидлюх
    Что дальше с АТО? Комментарий Генштаба
    18:14 23.02.2018
    1007
    Бойцам не нужно перезаключать контракты после смены формата АТО, все бойцы остаются на своих местах, сообщил офицер Генштаба Виктор Шидлюх.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук о смене АТО в Донбассе: теперь все миротворцы
    17:56 23.02.2018
    2688Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, со сменой формата антитеррористической операции США, Россия, Европа и Украина дружно прячут в пыльный "чулан истории" термин АТО.
    Борис Беспалый. Архивное фото
    Что изменит изменение формата АТО?
    15:52 23.02.2018
    995Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Президент теперь не только как политический руководитель будет возглавлять эту операцию, но и как главнокомандующий, и под ним будет объединенное командование этой операцией, подчеркнул политический аналитик.
    Олег Жданов
    Жданов: АТО будет прекращено... формально
    10:35 23.02.2018
    665Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на ведение боевых действий абсолютно никак не повлияет, отметил военный эксперт.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Резонансное убийство в Киеве с участием атошника. Мнение экспертов
    15:20 12.02.2018
    1358Криминальные войны в Украине
    В Украине не относятся серьезно к психологической адаптации людей, вернувшихся из АТО, заявила советник замминистра обороны Наталья Воронкова. А глава общественного совета при Минсоцполитики Украины Алексей Липириди отметил, что этим должно заниматься одно ведомство.
    Руслан Коцаба
    Коцаба: в Украине все увлеклись поисками врага
    11:35 15.12.2017
    1107Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Вернувшиеся с фронта люди с нарушенной психикой видят только черное и белое и постоянно ищут себе врага – как и нынешняя власть в стране, которая уже перессорилась с соседями, уверен журналист Руслан Коцаба.
    Ситуация в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой
    Из зоны АТО: жители Гладосово и Травневое в заложниках "Айдара"
    14:47 28.11.2017
    4135Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Международное гуманитарное право предписывает защиту мирного населения во время вооруженного конфликта, гуманное обращение без всяких дискриминаций.
    Елена Лукаш
    Лукаш: власти прозрели? Может, и жертв АТО заметят
    10:53 08.09.2017
    1721Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В режиме АТО против украинцев, назначенных террористами, задействованы не специальные антитеррористические подразделения, а регулярная армия, для которой систематически объявляют мобилизацию без введения военного положения, отмечает юрист Елена Лукаш.
    АТОшники становятся проблемой для общества и власти
    17:48 18.07.2017
    3110
    Политический эксперт Руслан Бортник прогнозирует увеличение числа конфликтов между участниками боевых действий на Донбассе и рядовыми украинцами.
    Украинский военный. Архивное фото
    Штаб АТО: сохраняются интенсивные обстрелы на мариупольском направлении
    07:17 21.05.2016
    583Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    В пресс-центре штаба силовиков сообщили, что из минометов, зенитных установок и гранатометов были обстреляны укрепления военных рядом с Широкино, Новотроицким и Павлополем.
    Украинский военный. Архивное фото
    Штаб АТО заявил о продолжительных обстрелах на мариупольском направлении
    07:31 18.05.2016
    1210Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По данным силовиков, ополченцы более часа обстреливали позиции военных из артиллерийских систем у населенного пункта Славное. В целом за минувшие сутки противник 24 раза обстрелял позиции сил АТО.
    Появилось видео с титушками в здании Госгеокадастра в Житомире. Видео
    Появилось видео с "титушками" в здании Госгеокадастра в Житомире 
    15:43 17.05.2016
    215
    Более сотни участников АТО из Житомира и других городов области во вторник пришли в управление Госгеокадастра, чтобы выразить свои требования. В самом здании находилось "много посторонних лиц в форме, которые представились охраной".
    Потасовка между АТОшниками и титушками, охранявшими управление Госгеокадастра в Житомире
    Земельный вопрос: потасовка между участниками АТО и "охранниками" в Житомире 
    13:30 17.05.2016
    550
    Более сотни участников АТО из Житомира и других городов области во вторник пришли в управление Госгеокадастра, чтобы выразить свои требования. По данным СМИ, там их встретили "титушки".
    Украинский военный. Архивное фото
    Мариупольское направление остается горячей точкой - штаб АТО
    20:19 08.05.2016
    456Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По данным силовиков, кроме мариупольского направления горячей точкой остаются участки линии разграничения у "временно оккупированного Донецка". Режим перемирия был нарушен пять раз.
    Ситуация в Зайцево
    Позиции силовиков обстреляли из запрещенных "Минском" минометов - штаб АТО
    06:49 06.05.2016
    726Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Согласно сообщению, с наступлением темноты на мариупольском направлении неоднократно открывался огонь по опорным пунктам силовиков в районе Новотроицкого.
    Ситуация на Донбассе. Архивное фото
    Ситуация в зоне АТО накаляется - силовики
    06:51 05.05.2016
    1404Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    За сутки противник вел обстрелы опорных пунктов силовиков в районе Авдеевки и Луганского, а также в районе Гранитного и Новотроицкого. Есть ли пострадавшие, в штабе АТО не уточнили.
    Перекрытие дороги под Вышгородом
    Бойцы АТО перекрыли дорогу под Киевом
    16:09 11.04.2016
    2193
    В акции протеста участвуют около 30 человек. Они представляют Союз участников АТО и боевых действий Вышгородского района. Митингующие изредка пропускают транспорт и обещают продолжить акцию до 18:00.
    Позиции ВСУ возле Донецкого аэропорта
    Позиции ВСУ возле Донецкого аэропорта 
    04:41 11.04.2016
    447Донбасс: мир или война.
    Северо-западные пригороды Донецка, населенные пункты Опытное и Водяное расположены недалеко от аэропорта. В настоящее время это линия соприкосновения.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук о смене АТО в Донбассе: теперь все миротворцы
    17:56 23.02.2018
    2688
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, со сменой формата антитеррористической операции США, Россия, Европа и Украина дружно прячут в пыльный "чулан истории" термин АТО.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Герои умирают. 10 000 атошников в состоянии свести счеты с жизнью
    11:15 28.02.2018
    1534
    Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Резонансное убийство в Киеве с участием атошника. Мнение экспертов
    15:20 12.02.2018
    1358
    В Украине не относятся серьезно к психологической адаптации людей, вернувшихся из АТО, заявила советник замминистра обороны Наталья Воронкова. А глава общественного совета при Минсоцполитики Украины Алексей Липириди отметил, что этим должно заниматься одно ведомство.
    Виктор Шидлюх
    Что дальше с АТО? Комментарий Генштаба
    18:14 23.02.2018
    1007
    Бойцам не нужно перезаключать контракты после смены формата АТО, все бойцы остаются на своих местах, сообщил офицер Генштаба Виктор Шидлюх.
    Борис Беспалый. Архивное фото
    Что изменит изменение формата АТО?
    15:52 23.02.2018
    995
    Президент теперь не только как политический руководитель будет возглавлять эту операцию, но и как главнокомандующий, и под ним будет объединенное командование этой операцией, подчеркнул политический аналитик.
    Олег Жданов
    Жданов: АТО будет прекращено... формально
    10:35 23.02.2018
    665
    Переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на ведение боевых действий абсолютно никак не повлияет, отметил военный эксперт.
    Автомобили в Киеве
    Главные темы Украины 2 марта: дроны на дорогах, ошибки Майдана
    18:55 02.03.2018
    361
    В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Все теги

    Персоны