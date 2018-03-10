В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
Президент теперь не только как политический руководитель будет возглавлять эту операцию, но и как главнокомандующий, и под ним будет объединенное командование этой операцией, подчеркнул политический аналитик.
В Украине не относятся серьезно к психологической адаптации людей, вернувшихся из АТО, заявила советник замминистра обороны Наталья Воронкова. А глава общественного совета при Минсоцполитики Украины Алексей Липириди отметил, что этим должно заниматься одно ведомство.
Вернувшиеся с фронта люди с нарушенной психикой видят только черное и белое и постоянно ищут себе врага – как и нынешняя власть в стране, которая уже перессорилась с соседями, уверен журналист Руслан Коцаба.
В режиме АТО против украинцев, назначенных террористами, задействованы не специальные антитеррористические подразделения, а регулярная армия, для которой систематически объявляют мобилизацию без введения военного положения, отмечает юрист Елена Лукаш.
Более сотни участников АТО из Житомира и других городов области во вторник пришли в управление Госгеокадастра, чтобы выразить свои требования. В самом здании находилось "много посторонних лиц в форме, которые представились охраной".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Министерство обороны Украины в очередной раз пытается доказать, что в армии нет проблем с самоубийствами и вообще - преступлений, совершенных военными, стало намного меньше. В военной прокуратуре утверждают, что все с точностью до наоборот.
В Украине не относятся серьезно к психологической адаптации людей, вернувшихся из АТО, заявила советник замминистра обороны Наталья Воронкова. А глава общественного совета при Минсоцполитики Украины Алексей Липириди отметил, что этим должно заниматься одно ведомство.
Президент теперь не только как политический руководитель будет возглавлять эту операцию, но и как главнокомандующий, и под ним будет объединенное командование этой операцией, подчеркнул политический аналитик.
В Тернополе разбирают скандальную ситуацию с атошником и оплатой его проезда, во Львове проводят работу над ошибками Майдана, а в Мариуполе могут создать "другие" СМИ. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.