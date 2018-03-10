В результате взрыва газовоздушной смеси, который произошел в Новых Петровцах в Киевской области, сгорели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГСЧС. Кроме того, повреждены окна в двух рядом расположенных жилых домах.
По словам Порошенко, предприятия оборонпрома перешли на трехсменный режим работы и поставляют ВСУ самое современное оружие, а тысячи созданных там рабочих мест - это "вклад" в восстановление промышленности.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на полигон в с. Новые Петровцы для осмотра украинской военной техники, сообщает "112 Украина". На полигоне были представлены новейшие образцы вооружения и военной техники отечественного производства.
Во вторник парламент признал временно оккупированными некоторые районы Донбасса. Кроме того ВР пригласила международных миротворцев и разрешила зайти на территорию Украины иностранным войскам для участия в международных учениях.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.