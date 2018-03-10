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    Вышгородский район

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Перекрытие дороги под Вышгородом
    Бойцы АТО перекрыли дорогу под Киевом
    16:09 11.04.2016
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    В акции протеста участвуют около 30 человек. Они представляют Союз участников АТО и боевых действий Вышгородского района. Митингующие изредка пропускают транспорт и обещают продолжить акцию до 18:00.
    Последствия взрыва в Новых Петровцах
    Фотоитоги 20 октября: взрыв под Киевом и учения шведов вблизи Житомира 
    18:20 20.10.2015
    336
    В результате взрыва газовоздушной смеси, который произошел в Новых Петровцах в Киевской области, сгорели два автомобиля, сообщает пресс-служба ГСЧС. Кроме того, повреждены окна в двух рядом расположенных жилых домах.
    Взрыв в Новых Петровцах
    Мощный взрыв в Новых Петровцах под Киевом: сгорели два авто
    09:12 20.10.2015
    305
    Как отмечается, взрыв был таким мощным, что в соседних домах вылетали окна, а с крыш сорвало шифер. Повреждены окна в двух рядом расположенных жилых домах.
    Взрыв в Новых Петровцах
    Последствия взрыва в Новых Петровцах под Киевом 
    08:31 20.10.2015
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    В результате взрыва серьезно пострадал 67-летний мужчина, с ожогами 80% тела он был доставлен в больницу. Как сообщается, взорвались газовые баллоны,которые находились в гараже.
    Виктор Решетняк, мэр Вышгорода
    Умер мэр Вышгорода Виктор Решетняк - СМИ
    01:11 15.06.2015
    1562
    Согласно сообщению, градоначальник умер от инфаркта. Виктор Решетняк родился 18 февраля 1950 года. В 2010 году он повторно стал мэром Вышгорода, а в 2014 баллотировался в Верховную Раду.
    Из Киева в Днепропетровск будет ходить речная маршрутка
    Из Киева в Днепропетровск будет ходить водный экспресс
    14:36 07.04.2015
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    Первый пробный рейс водного экспресса намечен на середину-конец мая, стоимость поездки около 300 гривен.
    Порошенко посетил учебный центр Нацгвардии
    Оружие для Порошенко
    15:36 05.04.2015
    1811Год АТО: причины и следствия
    По словам Порошенко, предприятия оборонпрома перешли на трехсменный режим работы и поставляют ВСУ самое современное оружие, а тысячи созданных там рабочих мест - это "вклад" в восстановление промышленности.
    Порошенко осмотрел военную технику в Новых Петровцах
    Порошенко осмотрел военную технику в Новых Петровцах 
    16:47 04.04.2015
    1251Год АТО: причины и следствия
    Президент Украины Петр Порошенко прибыл на полигон в с. Новые Петровцы для осмотра украинской военной техники, сообщает "112 Украина". На полигоне были представлены новейшие образцы вооружения и военной техники отечественного производства.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко в субботу посетит учебный центр Нацгвардии в Новых Петровцах
    08:42 04.04.2015
    208Год АТО: причины и следствия
    Сообщается, что Порошенко осмотрит новые образцы вооружения и военной техники отечественного производства в учебном центре Национальной Гвардии Украины, что в селе Новые Петровцы.
    Верховная Рада
    Хроника 17 марта: временно оккупированные районы Донбасса, миротворцы ООН
    09:18 18.03.2015
    1001Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Во вторник парламент признал временно оккупированными некоторые районы Донбасса. Кроме того ВР пригласила международных миротворцев и разрешила зайти на территорию Украины иностранным войскам для участия в международных учениях.
    Турчинов и Аваков испытали новую военную технику
    Турчинов и Аваков под Киевом испытали новую военную технику 
    02:49 15.03.2015
    537Донбасс - мир?
    В селе Новые Петровцы Киевской области на базе Учебного центра Национальной гвардии Украины 14 марта состоялось испытание мобильных командных центров и другой техники.
    Министр внутренних дел Арсен Аваков
    Аваков анонсировал контракт на 15 бронемашин "Казак"
    01:18 15.03.2015
    223Донбасс - мир?
    После первых испытаний в ноябре бронемашины три месяца дорабатывали. Согласно информации, на данный момент бронемашины имеют усиленную броню и функциональность.
    Турчинов и Аваков осмотрели новую военную технику
    Турчинов и Аваков на презентации новой военной техники 
    00:09 15.03.2015
    834Донбасс - мир?
    В Новых Петровцах Киевской области прошла презентация новой военной техники. На презентации присутствовали секретарь СНБО Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков.
    Сергей Коба
    Лидер "Автомайдана" Коба задержан за хулиганство
    15:55 10.12.2014
    190
    Активный участник "Автомайдана" Сергей Коба был задержан в связи с тем, что МВД подозревает его в хулиганстве. Во время задержания Коба получил повреждения.
    Броневик КOZAK 2014
    Новые отечественные броневики для сил АТО презентовали под Киевом
    10:55 30.11.2014
    562
    Во время испытаний на полигное в Новых Петровцах под Киевом новые броневики были обстреляны из разных видов стрелкового оружия. Машины прошли тест-драйв.
    Сотрудники милиции. Архивное фото
    Неизвестные заблокировали 96 ОИК в Вышгороде
    03:28 27.10.2014
    175Выборы в парламент 2014
    Председатели участковых избирательных комиссий, которые приехали в ОИК с целью сдать документацию с результатами выборов в Верховную Раду не могут попасть в помещение ОИК и остаются на улице.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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