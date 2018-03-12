Бортник: формально АТО будет закончено

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Параллельно с операцией Объединенных сил на Донбассе может продолжиться АТО. Об этом заявил офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Юрий Бобров. Он отметил, что решение о продолжении или прекращении АТО принимает руководитель Антитеррористического центра при СБУ.

Зато начало операции Объединенных сил на Донбассе будет санкционировано указом президента и такой указ может быть подписан в ближайшее время. Представитель Генштаба также добавил, что кандидатуры на руководителя операции Объединенных сил уже определены, и вскоре президент назначит главного командующего силами в зоне конфликта.

Насколько реально сосуществование двух операций, рассказал политолог, Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Паралельне проведення на Донбасі двох операцій — АТО та Об’єднаних сил суперечить мінським домовленостям?

– Я думаю, що як раз об’єднане оперативне командування, яке створюється замість Антитерористичного координаційного центру, який очолювався представниками СБУ – це як раз чи не найпозитивніша частина цього закону. І вона дійсно не протирічать ніяким чином мінським угодам. Тому що структура управління конфліктом з боку України і структура управління ЗСУ в цьому конфлікті не визначається мінськими угодами. Більш того, хочу нагадати, що в свій час Росія наполягала, щоб ми скасували АТО. І тепер з формальної точки зору коли будуть підписані ці документи, про які ви згадували, можна буде сказати, що Україна АТО завершила. Це є виконання обіцянки президента з формальної точки зору, яку він давав ще в 2014 році.

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Що зміниться, коли почне діяти інший правовий статус?

– Це важливе питання. З практичної точки зору посилюється управління ЗСУ і концентрується це управління в руках президента. Якщо раніше, умовно кажучи, командування силами АТО номінально очолював перший заступник керівника СБУ, а нагадаю, що голова СБУ звільняється і призначається ВР за поданням президента, то сьогодні це буде генерал, якого призначить президент особисто. Його зможе призначати і звільняти особисто президент лише за поданням міністра оборони. Причому, цьому генералу, який очолить це Об’єднане оперативне командування, будуть абсолютно підпорядковуватися в законний вже спосіб і всі інші силові структури, включаючи СБУ, МВС та інші.

Чи дійсно співіснування двох операцій буде паралельним?

– Як тільки президент визначиться з кандидатурою командувача цього Об’єднаного оперативного командування, цей дубляж буде поступово зникати. Тому що номінально командувач спочатку очолить цю структуру, яка була створена ще під час формування АТО, потім ця структура буде поступово переформатовуватися в дійсно Об’єднане оперативне командування. Тут є інший дубляж в частині створення, на мою думку, двох політичних реальностей, які виникають. Але це як раз в рамках мінських угод. Проблема полягає в тому, що в мінських угодах прописано один механізм взаємовідносин і врегулювання конфлікту – це діалог прямий з Донецьком і Луганськом, а Німеччина, Франція та Росія – гаранти цього діалогу. А відповідно до закону про відновлення суверенітету або про реінтеграцію, як ми його називаємо, там немає ніяких представників окремих районів Донецької і Луганської областей, є окупаційна адміністрація, з якою діалог не має сенсу. Яку з цих моделей регулювання обиратиме наша влада, чи обиратимуть партнери – складно сказати. І це є політичні спекуляції.

Ранее Руслан Бортник отмечал, что благодаря закону по Донбассу, Порошенко получил ручное управление конфликтом.

Кроме того, политический эксперт Валентин Гладких заявил, что закон по Донбассу не усилит позиции Украины в международных судах.