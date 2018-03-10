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    Вера Ульянченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Глава секретариата президента Украины Вера Ульянченко на пресс-конференции кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.
    Эффект Ульянченко. Интересные факты одной биографии
    10:19 16.09.2015
    738Слабость силовиков Украины
    СБУ жестоко обидела Веру Ульянченко, объявив ее в розыск за совершение опасного преступления. Но правоохранители вовремя опомнились - пусть не жена и не Цезаря, но доверенное лицо президента Ющенко должно быть выше подозрений.
    Украинские военные
    Хроника 14 сентября: отсрочка мобилизации, розыск Ульянченко, уголь из ДНР
    09:19 15.09.2015
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    В понедельник, 14 сентября, президент Петр Порошенко объявил об отсрочке мобилизации в Украине. В этот же день Кабмин одобрил проект госбюджета на 2016 год, а СБУ объявила в розыск экс-губернатора Киевской области Веру Ульянченко.
    Вера Ульянченко. Архивное фото
    Сообщение о розыске Ульянченко исчезло с сайта МВД Украины
    03:21 15.09.2015
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    Ранее появилась информация, что экс-глава секретариата президента Украины Вера Ульянченко объявлена в розыск по подозрению в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
    Раиса Богатырева, Вера Ульянченко и Юлия Тимошенко на военном параде в Киеве в 2009 году
    Политтехнолог: Ульянченко всегда была влиятельной личностью
    18:42 14.09.2015
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    По словам Ярослава Макитры, против объявленной в розыск Веры Ульянченко, в девяностых годах прошлого века уже открывали уголовные дела.
    Вера Ульянченко. Архивное фото
    Ульянченко назвала провокацией информацию о ее розыске
    15:53 14.09.2015
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    По мнению экс-губернатора Киевской области Веры Ульянченко, информация является абсолютной провокацией не только против нее, но и против правоохранительных органов.
    Вера Ульянченко в своем офисе в Киеве, 14 сентября 2015 г.
    Ульянченко, объявленная в розыск, находится в Киеве - СМИ
    14:01 14.09.2015
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    Сообщается, что корреспондент телеканала встретился с экс-главой секретариата президента в столице Украины. Ульянченко подозревают в растрате и присвоении имущества.
    Глава секретариата президента Украины Вера Ульянченко на пресс-конференции кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.
    СБУ объявила Веру Ульянченко в розыск
    10:13 14.09.2015
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    Экс-глава секретариата президента и бывший губернатор Киевской области скрывается от следствия с июня 2015 года. Ее подозревают в присвоении и растрате имущества.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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