СБУ жестоко обидела Веру Ульянченко, объявив ее в розыск за совершение опасного преступления. Но правоохранители вовремя опомнились - пусть не жена и не Цезаря, но доверенное лицо президента Ющенко должно быть выше подозрений.
В понедельник, 14 сентября, президент Петр Порошенко объявил об отсрочке мобилизации в Украине. В этот же день Кабмин одобрил проект госбюджета на 2016 год, а СБУ объявила в розыск экс-губернатора Киевской области Веру Ульянченко.
Ранее появилась информация, что экс-глава секретариата президента Украины Вера Ульянченко объявлена в розыск по подозрению в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".