Жданов: АТО будет прекращено... формально

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

АТО переформируется в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Будет создан объединенный оперативный штаб. Именно он станет основным органом управления операцией на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, соответствующее переформатирование утвердил президент Украины Петр Порошенко. Изменения позволят систематизировать работу подразделений Вооруженных Сил Украины с другими составляющими сектора безопасности, сказал начальник Генштаба. Также это должно позволить более эффективно и в рамках правового поля применять армию. Кто возглавит штаб Объединенных сил, Муженко пока не сказал.

Какой будет армия после нововведений, спрогнозировал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы.

После этого переформатирования и переименования, что должно измениться на практике?

— Ничего. Вопрос ведения боевых действий или участия в боевых действиях для ВСУ не меняется абсолютно никак. Меняется система управления в целом зоной проведения вот этих специальных действий, как сказано в законе, там никакой операции больше нет. И система переподчинения всех единому штабу, который будет формироваться на основе Генштаба ВСУ.

А сейчас подчинение хаотическое?

— Нет, сейчас юридически все действия должны подчиняться Антитеррористическому центру СБУ. Юридически. Но фактически, Генштаб своими подразделениями руководит самостоятельно, МВД своими подразделениями руководит самостоятельно, Госпогранслужба — самостоятельно. И взаимодействие между ними осуществляется в ручном режиме.

А сейчас будет создан единый центр Объединенных сил?

— Объединенный оперативный штаб — ООШ. Он когда-то даже был в составе Генштаба. Я так понимаю, что его сейчас восстановят, в него должны войти представители военно-гражданских администраций, представители силовых структур, и он будет базироваться на базе Генштаба. Это что-то вроде прообраза Ставки верховного главнокомандующего, которой требует закон "Об обороне Украины". Фактически, мы дублируем в этой части закон "Об обороне Украины".

А как в таком случае будет осуществляться сотрудничество с ВСУ?

— Тут особенность в том, что все, что находится в зоне АТО, или в этой зоне, координаты которой утвердят указом президента с подачи министра обороны и начальника Генштаба, будет подчиняться вот этому Объединенному оперативному штабу. В том числе и пограничники, и НГУ, и Нацполиция, которая там действует, и военно-гражданские администрации, все органы местного самоуправления — все будет подчиняться одному этому штабу.

Читайте также: Закон о Донбассе. Украина получила что-то среднее между АТО и войной

Это не противоречит минским договоренностям?

— Минские договоренности вообще существуют в отдельной реальности и это им абсолютно не противоречит. Тем более, что если мы берем по пунктам, то первый пункт — это прекращение огня, установление мира. Мы его абсолютно не нарушаем, у нас давно уже отведено тяжелое вооружение и мы не открываем ответный огонь на обстрелы наших позиций. Практически не открываем. За исключением, когда жизни солдат угрожает опасность. То есть, политической части это вообще никак не касается. Потому как вопрос, допустим, организации выборов на этих территориях, вопрос восстановления конституционного порядка в этих территориях, этим законом вообще не рассматривается и не регламентируется.

А эти изменения отвечают стандартам НАТО?

— Нет, конечно же, причем здесь стандарты НАТО? Это закон, который описывает ситуацию в отдельно взятом регионе, в отдельно взятой стране. В частности в нашей стране. Поэтому ни о каких стандартах НАТО здесь говорить не приходится. Тем более, что НАТО один раз принимало участие в миротворческой операции в Югославии, но никаких таких стандартов по организации и поддержанию мира в НАТО не существует.

Кто, по вашему мнению, должен возглавлять Оперативный штаб?

— По моему мнению, должен быть уровень как минимум начальника Генштаба, если мы рассматриваем как должность. Потому что эта должность подразумевает решение организационных вопросов, управление войсками и прямую связь с президентом страны. Так как все равно он верховный главнокомандующий, все равно вся тяжесть ответственности лежит на нем. А если по персоналиям, то затрудняюсь назвать фамилию. В частности, считаю, что нынешний начальник Генштаба — первый кандидат, кто не должен занимать эту должность.

Муженко заявлял, что кандидаты на эту должность есть, но они должны пройти некоторые процедуры согласования. Что это за процедуры?

— Это уже бюрократическая машина. Какие могут быть процедуры согласования, если есть президент — верховный главнокомандующий, есть закон, который полностью дает полномочия президенту по назначению этих должностных лиц. Если хотят просто размазать или разделить ответственность, то да, давайте сейчас устроим конкурсный отбор, процедуры согласования и т. д. Есть президент, который указом назначает.

В украинской армии с начала года говорили о беспрецедентном финансировании. Можно ли сейчас говорить о том, как оно применяется?

— Оно у нас на протяжении четырех лет примерно стабильное. И если вы говорите о 16% увеличения бюджета по сравнению с 2017 годом, то посмотрите на уровень инфляции, заложенный в бюджет. И вы поймете, что фактически увеличения никакого на протяжении всех четырех лет не существует.

В среду, 21 февраля, Павел Букин был назначен новым главой "Укроборонпрома". Как это повлияет на деятельность предприятия?

— Никак не повлияет. Потому что "Укроборонпром" — это одно из подразделений государственной системы военно-промышленного комплекса. И один в поле не воин. Концерн стоит в системе и управляется системно. И пока не изменится система, никто ничего не поменяет. Поменяется человек, который будет либо больше акцентировать свое внимание на подчинении президенту, либо, как Роман Романов, больше акцентировать внимание на подчинении СНБО.

Ранее военный эксперт Игорь Левченко заявлял, что Порошенко опасается конфликта между Генштабом и командующим АТО.

Кроме того, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков высказал мнение, что закон о реинтеграции Донбасса глобально ничего не меняет.