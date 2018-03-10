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    Бенедикт Камбербэтч

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Актер Бенедикт Камбербэтч. Архивное фото
    Камбербэтч снимется в мини-сериале "Мелроуз"
    23:57 28.02.2017
    60
    Мини-сериал по романам Эдварда Сент-Обина будет состоять из пяти эпизодов. Камбербэтч снимется в главной роли, он также выступит и как один из исполнительных продюсеров.
    Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, сериал Шерлок
    Актер Камбербэтч приходится родственником Конан-Дойлу
    00:39 01.01.2017
    225
    Специалисты выяснили, что общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, живший в XIV веке. Актер и писатель, скончавшийся в 1930 году, приходятся другу кузенами в 16-м колене.
    Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон и кинорежиссер Скотт Дерриксон на пресс-конференции в рамках продвижения фильма Доктор Стрэндж в Гонконге
    "Доктор Стрэндж". Промо-кампания Камбербэтча и Суинтон в Гонконге 
    10:01 14.10.2016
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    Актеры Тильда Суинтон и Бенедикт Камбербэтч провели в четверг, 13 октября, пресс-конференцию в рамках промо-кампании последнего фильма "Доктор Стрэндж". Она состоялась в Гонконге.
    Актер Бенедикт Камбербэтч показал фокус с бутылкой воды. Видео
    Бенедикт Камбербэтч показал фокус с бутылкой воды 
    15:59 06.10.2016
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    Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч показал фокус с бутылкой воды. Видеосюжет опубликован изданием Vanity Fair на YouTube в качестве приложения к большому интервью, которое актер дал для ноябрьского номера журнала.
    Бенедикт Камбербэтч спел с Дэвидом Гилмором хит Pink Floyd
    Бенедикт Камбербэтч спел с Дэвидом Гилмором хит Pink Floyd 
    12:07 30.09.2016
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    Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч, всемирную популярность которому принесла роль в сериале "Шерлок", исполнил хит группы Pink Floyd с музыкантом Дэвидом Гилмором.
    Бенедикт Камбербэтч
    Стало известно, когда начнутся съемки фильма об Эдисоне с Камбербэтчем
    08:31 22.07.2016
    38
    Продюсер фильма об изобретателе и предпринимателе Томасе Эдисоне Тимур Бекмамбетов сообщил, что съемки фильма, в котором главную роль сыграет Бенедикт Камбербэтч, начнутся в конце года.
    Опубликован первый трейлер фильма Доктор Стрэндж с Бенедиктом Камбербэтчем
    Появился первый трейлер фильма "Доктор Стрэндж" с Камбербэтчем 
    11:33 13.04.2016
    315
    Студия Marvel Entertainment на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма "Доктор Стрэндж", в котором главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч.
    Камбербэтч изобразил выдру в ответ на шутки в интернете. Видео
    Камбербэтч изобразил выдру в ответ на шутки в интернете 
    09:54 30.11.2015
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    Британский актер Бенедикт Камбербэтч изобразил выдру на шоу комика Грэма Нортона, когда ведущий сказал ему, что пользователи соцсетей нередко сравнивают Камбербэтча с этим животным.
    Злата Огневич в Верховной Раде 10 ноября
    Хроника 10 ноября: ВР не осилила все "безвизовые" законы, Огневич без мандата
    09:13 11.11.2015
    416
    Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла ряд законов из "безвизового пакета". При этом парламент не смог принять законопроект о снижении ренты при добыче природного газа и поправки о недопущении дискриминации в текущей редакции Трудового кодекса.
    Награждение Камбербэтча орденом Британской империи. Видео
    Награждение Камбербэтча орденом Британской империи 
    19:36 10.11.2015
    418
    Королева Великобритании Елизавета II вручила известному британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу орден Британской империи на торжественной церемонии в Букингемском дворце.
    Актер Бенедикт Камбербэтч получил орден Британской империи. На фото - с супругой Софией, также актрисой
    Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч стал командором ордена Британской империи
    19:18 10.11.2015
    638
    Камбербэтч получил высокую награду за свою актерскую работу и благотворительную деятельность. На торжественной церемонии актера сопровождала супруга Софи Хантер.
    Актер Бенедикт Камбербэтч. Архивное фото
    Актер Камбербэтч станет кавалером ордена Британской империи
    19:47 12.06.2015
    185
    Официально представители актера пока не сообщали о вручении ордена. Букингемский дворец также не распространял подобные данные. Опрошенные изданием неназванные представители индустрии считают, что актер слишком молод для того, чтобы принимать такую награду.
    Церемония награждения премии BAFTA. Бенедикт Камбербэтч.
    Вручение премий BAFTA в области ТВ состоится в воскресенье в Лондоне
    04:42 10.05.2015
    127
    Среди номинантов - актер Бенедикт Камбербэтч. Также за награду поборются актер Хью Бонневилль, известный по роли в сериале "Аббатство Даунтон", и Оливия Колман из "Книжной лавки Блэка".
    Актер Бенедикт Камбербэтч. Архивное фото
    Камбербэтч извинился за то, что назвал темнокожих "цветными"
    04:31 27.01.2015
    75
    Как отмечается, актер навал себя "идиотом" после того, как подвергся критике за использование выражения "цветные актеры".
    Камбербэтч за 60 секунд спародировал 11 знаменитостей. Видео
    Камбербэтч за 60 секунд спародировал 11 знаменитостей 
    03:04 15.11.2014
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    Британский актер Бенедикт Камбербэтч, который приобрел популярность после исполнения роли в сериале "Шерлок", сумел спародировать 11 звезд за минуту.
    Актер Бенедикт Камбербэтч. Архивное фото
    Родители актера Камбербэтча объявили о его помолвке
    12:06 05.11.2014
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    Объявление о помолвке британского актера, исполнителя роли сыщика в сериале "Шерлок", появилось в рубрике "Предстоящие свадьбы" на 57-й странице британской газеты "Таймс".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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