Специалисты выяснили, что общим предком Конан-Дойла и Камбербэтча был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, живший в XIV веке. Актер и писатель, скончавшийся в 1930 году, приходятся другу кузенами в 16-м колене.
Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч показал фокус с бутылкой воды. Видеосюжет опубликован изданием Vanity Fair на YouTube в качестве приложения к большому интервью, которое актер дал для ноябрьского номера журнала.
Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла ряд законов из "безвизового пакета". При этом парламент не смог принять законопроект о снижении ренты при добыче природного газа и поправки о недопущении дискриминации в текущей редакции Трудового кодекса.
Официально представители актера пока не сообщали о вручении ордена. Букингемский дворец также не распространял подобные данные. Опрошенные изданием неназванные представители индустрии считают, что актер слишком молод для того, чтобы принимать такую награду.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".