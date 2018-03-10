Куратор музея рассказала, что выставка, приуроченная к 50-летию выхода первого сингла Pink Floyd "Arnold Layne", оказалась поистине грандиозным проектом на стыке музыки, дизайна, архитектуры, технологий и перформансов.
Альбом под названием Endless River посвящен клавишнику группы Ричарду Райту, скончавшемуся в 2008 году. По словам Девида Гилмора, он станет последней работой коллектива и завершит жизнь Pink Floyd "на лирической ноте".
Съемки видеоклипа британской рок-группы Pink Floyd на инструментальную композицию Marooned частично проходили в украинском городе Припять, жители которого были эвакуированы после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".