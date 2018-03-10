наверх
10.03.201805:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Pink Floyd

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
    В Лондоне пройдет выставка о мировом значении Pink Floyd
    09:09 13.05.2017
    121
    Куратор музея рассказала, что выставка, приуроченная к 50-летию выхода первого сингла Pink Floyd "Arnold Layne", оказалась поистине грандиозным проектом на стыке музыки, дизайна, архитектуры, технологий и перформансов.
    Бенедикт Камбербэтч спел с Дэвидом Гилмором хит Pink Floyd
    Бенедикт Камбербэтч спел с Дэвидом Гилмором хит Pink Floyd 
    12:07 30.09.2016
    273
    Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч, всемирную популярность которому принесла роль в сериале "Шерлок", исполнил хит группы Pink Floyd с музыкантом Дэвидом Гилмором.
    Лидер Pink Floyd Дэвид Гилмор посвятил песню небесной сотне
    Лидер Pink Floyd исполнил песню, посвященную Небесной сотне 
    11:44 19.10.2015
    1367
    Лидер группы Pink Floyd Дэвид Гилмор в воскресенье, 18 октября, исполнил на концерте I'm with the Banned в Лондоне песню, посвященную Небесной сотне. Смотрите видео выступления.
    Гитарист и вокалист Pink Floyd Девид Гилмор. Архивное фото
    Лидер Pink Floyd представит песню, посвященную Небесной сотне
    19:05 17.10.2015
    620
    Рок-музыканты выступят за свободу творческого выражения и против несправедливости. На сцену выйдут Дэвид Гилмор, группы Pussy Riot, Brutto, "Бумбокс", Ким Катрел, Джереми Айронс и другие.
    Pink Floyd - Animals (1977)
    Британская компания вернет Pink Floyd надувную свинью с обложки альбома
    23:14 28.08.2015
    294
    Свинья-дирижабль по имени Олджи (Algie) сорвалась с тросов и улетела во время фотосъемки для обложки альбома в 1976 году, из-за чего в лондонском аэропорте Хитроу пришлось отложить несколько рейсов.
    Гитарист и вокалист Pink Floyd Девид Гилмор. Архивное фото
    Вокалист Pink Floyd: с меня хватит, группа изжила себя
    11:19 15.08.2015
    486
    Дэвид Гилмор считает, что группа Pink Floyd за полвека себя исчерпала, а возрождать группу без умершего клавишника Ричарда Райта было бы лицемерием.
    Pink Floyd выпустил прощальный альбом и объявил о своей кончине
    00:43 10.11.2014
    157
    Альбом под названием Endless River посвящен клавишнику группы Ричарду Райту, скончавшемуся в 2008 году. По словам Девида Гилмора, он станет последней работой коллектива и завершит жизнь Pink Floyd "на лирической ноте".
    Концерт Pink Floyd - Роджер Уотерс. Архивное фото
    Pink Floyd после 20-летнего перерыва выпустит в ноябре новый альбом
    11:20 23.09.2014
    45
    В новый альбом под названием "The Endless River", посвященный умершему в 2008 году клавишнику группы Ричарду Райту, войдет 17 инструментальных композиций и песня "Louder Than Words".
    Концерт Pink Floyd - Роджер Уотерс. Архивное фото
    Новый альбом Pink Floyd выйдет в октябре - СМИ
    10:50 07.07.2014
    91
    Новый диск группы получит название The Endless Rive и станет первым совместным детищем музыкантов за последние 20 лет.
    Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс
    Pink Floyd сняли видеоклип в Припяти - СМИ
    12:00 22.05.2014
    63
    Съемки видеоклипа британской рок-группы Pink Floyd на инструментальную композицию Marooned частично проходили в украинском городе Припять, жители которого были эвакуированы после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги