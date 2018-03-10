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    Злата Огневич (Инна Бордюг)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Злата Огневич выложила фото в купальнике на отдыхе в Италии
    Злата Огневич выложила фото в купальнике на отдыхе в Италии
    05:49 27.07.2016
    1793
    Певица, которая в декабре 2015 года лишилась депутатского мандата, наслаждается отдыхом и набирается сил в Италии. Она активно фотографируется и выкладывает снимки в интернет, демонстрируя прекрасную фигуру.
    Последний день Златы Огневич в Верховной Раде
    Певицу Злату Огневич Рада лишила депутатского мандата
    10:45 22.12.2015
    871
    Огневич подала заявление о сложении депутатских полномочий в ноябре 2015 года. С первой попытки Рада не поддержала лишение ее депутатского мандата.
    Последний день Златы Огневич в Верховной Раде
    Рада не лишила Филатова, Огневич и Атрошенко депутатских полномочий
    14:26 26.11.2015
    246
    За эти предложения проголосовали 207, 212 и 206 народных избранников соответственно. Таким образом, ни одно из них не нашло поддержки среди необходимых 226 депутатов.
    Злата Огневич в Верховной Раде
    Лебединая песня. Почему депутаты-звезды не задерживаются в Верховной Раде
    16:44 11.11.2015
    1380
    Отказ певицы Златы Огневич продолжать политическую карьеру стал одной из самых обсуждаемых тем вторника. Но, как выяснилось, демарш звезды связан далеко не только с разочарованностью работой Верховной Рады.
    Злата Огневич в Верховной Раде
    Тарас Чорновил: Огневич стала заложником обязательств Ляшко перед олигархами
    09:38 11.11.2015
    954
    Певица Злата Огневич сложила депутатский мандат. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы экс-депутат Тарас Чорновил, место Огневич в парламенте займет юрист из клана Виктора Медведчука, с которым прослеживаются связи и у лидера РПР Олега Ляшко.
    Злата Огневич в Верховной Раде 10 ноября
    Хроника 10 ноября: ВР не осилила все "безвизовые" законы, Огневич без мандата
    09:13 11.11.2015
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    Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла ряд законов из "безвизового пакета". При этом парламент не смог принять законопроект о снижении ренты при добыче природного газа и поправки о недопущении дискриминации в текущей редакции Трудового кодекса.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Огневич оказалась между жерновами Фирташа и Коломойского - Чорновил
    20:13 10.11.2015
    1392
    Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. Тарас Чорновол считает, что Радикальная партия возвращается к предыдущим спонсорам, а те, в свою очередь, напомнили об обязательствах.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Как депутат Огневич никому из спонсоров не была нужна - Чорновил
    20:04 10.11.2015
    1513
    Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. По мнению Тараса Чорновила, Огневич должна была привлечь внимание избирателей проголосовать за партию, но никому из спонсоров "она специально не нужна была".
    Злата Огневич в Верховной Раде
    Обзор соцсетей: почему Злата Огневич отказалась от депутатского мандата
    16:50 10.11.2015
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    В Раде – ротация кадров: певица Злата Огневич из Радикальной партии сложила свой мандат. Украинцы в соцсетях мгновенно отреагировали на случившееся, обсуждая не только поступок артистки, но и персону депутата, который заменит Огневич в парламенте.
    Последний день Златы Огневич в Верховной Раде
    Ирина Геращенко о сложении мандата Огневич: самое правильное решение за год
    13:05 10.11.2015
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    Народный депутат назвал ситуацию со Златой Огневич "грустной историей о Злате-депутате". По ее мнению, заниматься политикой нужно профессионально, а совмещать концерты и политической деятельностью не получится.
    Злата Огневич в Верховной Раде
    Чем запомнилась Злата Огневич в Верховной Раде 
    12:50 10.11.2015
    1722
    Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич заявила во вторник о сложении депутатских полномочий. Соответствующее заявление она сделала с парламентской трибуны.
    Злата Огневич отказалась от депутатского мандата
    Огневич отказалась от депутатского мандата 
    11:00 10.11.2015
    386
    Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич заявила во вторник о сложении депутатских полномочий. Соответствующее заявление она сделала с парламентской трибуны.
    Злата Огневич. Архивное фото
    Злата Огневич сложила полномочия депутата Рады
    10:36 10.11.2015
    3064
    Инна Бордюг, больше известная по сценическому псевдониму как Злата Огневич, объяснила свое решение коррупцией во властных органах и нежеланием политической элиты заботиться о развитии культуры в стране.
    Сергей Каплин
    Из прошлого в будущее. Депутаты, которые нас еще удивят
    11:46 04.01.2015
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    РИА Новости Украина представляет вторую часть обзора самые одиозных народных депутатов топ-5.
    Кабинет министров Украины
    Злата Огневич: переговоры по кандидатурам в Кабмин – это сложные процессы
    15:58 02.12.2014
    230Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По мнению депутата, возможно, перерывы потому, что долго не могут определиться.
    Николай Азаров и певица Злата Огневич
    Азаров подарил Злате Огневич часы и вручил грамоту
    18:19 24.05.2013
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    "Кабинет министров награждает вас за исключительный вклад в развитие украинского искусства, утверждение положительного имиджа Украины на международной арене", - сказал Азаров Огневич.
    Злата Огневич - Евровидение-2013
    Злата Огневич споет на Майдане Независимости в Киеве 26 мая
    11:53 24.05.2013
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    Украинская певица Злата Огневич, занявшее третье место на "Евровидении-2013", вместе с другими популярными эстрадными артистами Украины выступит на Майдане Независимости в столице в День Киева, 26 мая.
    Финал Евровидения-2013 - Злата Огневич
    Украинка Злата Огневич стала третьей на "Евровидении-2013"
    01:58 19.05.2013
    11Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    Огневич, исполнившая на "Евровидении" песню Gravity, завоевала 3-е место, набрав 214 баллов по результатам зрительского голосования и решения профессионального жюри.
    Злата Огневич - Международный конкурс песни Евровидение-2013
    Злата Огневич выступит в финале "Евровидения" после певцов из Греции
    11:04 18.05.2013
    189Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    В этом году организаторы конкурса решили нарушить традицию и не станут открывать финал "Евровидения" выступлением победителя прошлого года.
    Злата Огневич - Евровидение-2013
    Азаров пожелал Злате Огневич победы на "Евровидении"
    18:21 17.05.2013
    51Музыкальный конкурс "Евровидение-2013"
    "Я считаю, что она достойна победы, и мы будем переживать за нее. Давайте сделаем так, чтобы Злата чувствовала нашу поддержку и эта поддержка помогла ей убедительно победить в этом конкурсе", - написал Азаров в Facebook.
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