Певица, которая в декабре 2015 года лишилась депутатского мандата, наслаждается отдыхом и набирается сил в Италии. Она активно фотографируется и выкладывает снимки в интернет, демонстрируя прекрасную фигуру.
Отказ певицы Златы Огневич продолжать политическую карьеру стал одной из самых обсуждаемых тем вторника. Но, как выяснилось, демарш звезды связан далеко не только с разочарованностью работой Верховной Рады.
Певица Злата Огневич сложила депутатский мандат. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы экс-депутат Тарас Чорновил, место Огневич в парламенте займет юрист из клана Виктора Медведчука, с которым прослеживаются связи и у лидера РПР Олега Ляшко.
Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла ряд законов из "безвизового пакета". При этом парламент не смог принять законопроект о снижении ренты при добыче природного газа и поправки о недопущении дискриминации в текущей редакции Трудового кодекса.
Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. Тарас Чорновол считает, что Радикальная партия возвращается к предыдущим спонсорам, а те, в свою очередь, напомнили об обязательствах.
Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. По мнению Тараса Чорновила, Огневич должна была привлечь внимание избирателей проголосовать за партию, но никому из спонсоров "она специально не нужна была".
В Раде – ротация кадров: певица Злата Огневич из Радикальной партии сложила свой мандат. Украинцы в соцсетях мгновенно отреагировали на случившееся, обсуждая не только поступок артистки, но и персону депутата, который заменит Огневич в парламенте.
Народный депутат назвал ситуацию со Златой Огневич "грустной историей о Злате-депутате". По ее мнению, заниматься политикой нужно профессионально, а совмещать концерты и политической деятельностью не получится.
Инна Бордюг, больше известная по сценическому псевдониму как Злата Огневич, объяснила свое решение коррупцией во властных органах и нежеланием политической элиты заботиться о развитии культуры в стране.
Украинская певица Злата Огневич, занявшее третье место на "Евровидении-2013", вместе с другими популярными эстрадными артистами Украины выступит на Майдане Независимости в столице в День Киева, 26 мая.
"Я считаю, что она достойна победы, и мы будем переживать за нее. Давайте сделаем так, чтобы Злата чувствовала нашу поддержку и эта поддержка помогла ей убедительно победить в этом конкурсе", - написал Азаров в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".