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    визовый режим

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Сказал, как отрезал. Чем Украина пытается напугать РФ?
    19:59 05.01.2018
    6326Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Украинские власти уже сделали многое для полного разрыва с РФ, но постоянно пытаются повышать ставки: здесь и обещание визового режима, и "возвращение Кубани", и даже обещания, хоть и шуточные, отрезать россиянам пальцы на границе.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    На ужесточение Киевом пересечения границы Россия ответит адекватно - эксперт
    16:22 01.09.2017
    3109Украина вводит биометрику для иностранцев
    По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, ужесточение пересечения границы со стороны Украины дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости.
    Флаг Катара
    Изоляция Катара: страна упрощает визовый режим с Украиной
    13:31 09.08.2017
    703
    Гражданам 47 стран, в том числе Украины, России, Казахстана, будут выдавать визу на 30 дней пребывания. Согласно информации, такая виза может быть продлена еще на 30 дней.
    Ситуация в Горловке. Архифное фото
    Донбасс за мир и против виз с РФ - опрос
    14:07 06.08.2017
    2573Украина и Россия: визовый вопрос
    Большинство (63,5%) жителей Донбасса не поддерживают введения визового режима с Россией. Уровень поддержки этой инициативы несколько выше в Донецкой области (29%), чем в Луганской (10%), отметили социологи.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД не считает целесообразным вводить визовый режим для россиян
    22:09 10.07.2017
    957Украина и Россия: визовый вопрос
    По мнению главы МИД Павла Климкина, введение виз для граждан РФ не будет отвечать целям Киева, который принимает подобные решения в целях безопасности.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов: Рада проголосует за визовый режим с Россией до середины июля
    15:49 23.06.2017
    1948Украина и Россия: визовый вопрос
    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Верховная Рада не пойдет на каникулы, пока решение не будет принято и проголосовано.
    Ирина Луценко о невыгоде визового режима с Россией. Видео
    Ирина Луценко о невыгоде визового режима с Россией 
    00:29 10.06.2017
    967Украина и Россия: визовый вопрос
    Введение визового режима с Россией принесет больше проблем, чем выгоды для Украины, считает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
    Флаги Украины и России
    Визовый режим с Россией. И хочется, и колется
    16:07 03.06.2017
    7924Украина и Россия: визовый вопрос
    О введении полномасштабного визового режима с Россией в Украине говорилось давно, но дальше разговоров дело не шло. В последнее время этот вопрос вновь актуализировался, поводом послужило получение Украиной безвизового режима с ЕС.
    Введение виз с Россией станет катастрофой для гастарбайтеров - эксперт. Видео
    Введение виз с Россией станет катастрофой для гастарбайтеров - эксперт 
    01:38 28.05.2017
    1682Украина и Россия: визовый вопрос
    По словам международного эксперта, экс-руководителя информационного департамента МИД Украины Олега Волошина, введение визового режима с Россией вполне вероятно, но если в течение двух месяцев это не произойдет, то такого не будет вообще.
    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    Москва ответила Киеву на идею визового режима анекдотом
    16:43 25.05.2017
    7975Украина и Россия: визовый вопрос
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация с визовым режимом "немножко напоминает анекдот про кактусы", про мышей, которые кололись, но продолжали есть кактусы.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    Нардеп подтвердил обсуждение в Раде визового режима с Россией
    21:32 21.05.2017
    1094Украина и Россия: визовый вопрос
    Как заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ.
    Работа визового центра
    США сделают интервью на визу обязательным
    02:55 28.01.2017
    310Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.
    Обращение Порошенко по случаю Дня Достоинства и Свободы
    Порошенко об МВФ, безвизе и мобилизации 
    16:10 20.11.2016
    7995Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Президент Украины Петр Порошенко заявил о критической важности поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко: Украина получит решение по безвизовому режиму до 24 ноября
    20:27 23.10.2016
    1807Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, он уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом.
    Андрей Золотарев
    Визы с РФ, безвиз с ЕС, Порошенко и Аваков. Золотарев о событиях недели
    19:57 16.10.2016
    4439Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    "Партия войны" активизировалась и устами главы МВД Арсена Авакова послала сигнал президенту Порошенко, введение виз с РФ зависит от политической воли Банковой, а долгожданный "безвиз" с ЕС может оказаться совсем не "подарком" для многих украинцев.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин не исключает "более жесткие" мероприятия по РФ, чем визовый режим
    19:51 09.10.2016
    3835Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, вначале необходимо изучить последствия введения визового режима, а уже потом принимать решение относительно данного вопроса.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: референдум в Нидерландах не повлияет на отмену виз с ЕС
    19:55 03.04.2016
    1456Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам главы МИД Павла Климкина, необходимо получить безвизовый режим в этом году. Он отметил, что референдум имеет важное значение для соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
    Остров Пхукет в Таиланде
    Таиланд усиливает меры по борьбе с нарушителями визового режима
    02:57 20.03.2016
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    Нахождение в стране без разрешения сверх срока действия визы будет караться не только штрафом, но и занесением паспортных данных нарушителя в "черный список" лиц, которым на тот или иной срок запрещен въезд в Таиланд.
    Работа визового центра
    В какие страны получить визу проще всего? Комментарий эксперта
    18:43 13.03.2016
    6531Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    В консульствах восточноевропейских стран начали внимательнее относиться к документам украинцев, поскольку в Европе и так много украинцев, заявил директор турагентства "Орион-Интур" Юрий Дереш.
    ЕС и Турция договорились отменить визы, самое позднее, к концу июня - Давутоглу
    ЕС и Турция договорились отменить визы, самое позднее, к концу июня - Давутоглу
    03:08 08.03.2016
    119Мигранты штурмуют ЕС
    По словам турецкого премьера Ахмета Давутоглу, Турция и ЕС договорились, что либерализация виз будет имплементирована самое позднее до конца июня, во время нидерландского президентства.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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