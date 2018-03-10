Украинские власти уже сделали многое для полного разрыва с РФ, но постоянно пытаются повышать ставки: здесь и обещание визового режима, и "возвращение Кубани", и даже обещания, хоть и шуточные, отрезать россиянам пальцы на границе.
Большинство (63,5%) жителей Донбасса не поддерживают введения визового режима с Россией. Уровень поддержки этой инициативы несколько выше в Донецкой области (29%), чем в Луганской (10%), отметили социологи.
О введении полномасштабного визового режима с Россией в Украине говорилось давно, но дальше разговоров дело не шло. В последнее время этот вопрос вновь актуализировался, поводом послужило получение Украиной безвизового режима с ЕС.
По словам международного эксперта, экс-руководителя информационного департамента МИД Украины Олега Волошина, введение визового режима с Россией вполне вероятно, но если в течение двух месяцев это не произойдет, то такого не будет вообще.
Как заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, сразу после получения Украиной безвиза следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте, это введение визового режима с РФ.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о критической важности поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.
"Партия войны" активизировалась и устами главы МВД Арсена Авакова послала сигнал президенту Порошенко, введение виз с РФ зависит от политической воли Банковой, а долгожданный "безвиз" с ЕС может оказаться совсем не "подарком" для многих украинцев.
Нахождение в стране без разрешения сверх срока действия визы будет караться не только штрафом, но и занесением паспортных данных нарушителя в "черный список" лиц, которым на тот или иной срок запрещен въезд в Таиланд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".