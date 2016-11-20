Порошенко об МВФ, безвизе и мобилизации

По его словам, в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, у правительства не было никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам. Таким же стандартным шагам, которые успешные соседи по Центральной и Восточной Европе осуществили еще в начале 90-х.

"Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А Фонд никогда не выписывает "сладких лекарств". Поэтому я понимаю, что мы сделали помимо воли больно миллионам семей. За это не грех и извиниться. Но я уверен, что вскоре эффективность принятых мер будет ощущать все большее и большее количество людей", — отметил президент.

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Также Порошенко отметил, что Украина в этом году позволила себе отказаться от очередных волн мобилизации.

"В этом году мы уже позволили себе отказаться от очередных волн мобилизации, отпустить в резерв демобилизованных и заключить профессиональные контракты с десятками тысяч добровольцев. Это красноречивое свидетельство прогресса в укреплении обороноспособности нашего государства", — подчеркнул президент. По его словам, украинская армия на сегодняшний день одета и сыта.

Кроме того, Порошенко заявил, что Европейский союз в ближайшее время предоставит Украине безвизовый режим после согласования внутренних процедур.

"Мы реализовали 144 пункта Плана действий по визовой либерализации, осуществив при этом ряд чрезвычайно важных для нас самих реформ", — констатировал президент. Порошенко напомнил, что на этой неделе Совет Евросоюза единогласно принял решение, которым признал полное выполнение Украиной всех обязательств.

"Он задекларировал четкую политическую волю Союза и всех его членов предоставить нам безвизовый режим в ближайшее время, после согласования некоторых их сугубо внутренних процедур Европейского союза", — заявил президент.