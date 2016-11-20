наверх
10.03.201801:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Порошенко об МВФ, безвизе и мобилизации

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (609)

    (обновлено: )7995449
    Президент Украины Петр Порошенко заявил о критической важности поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда. Об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    По его словам, в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, у правительства не было никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам. Таким же стандартным шагам, которые успешные соседи по Центральной и Восточной Европе осуществили еще в начале 90-х.

    "Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А Фонд никогда не выписывает "сладких лекарств". Поэтому я понимаю, что мы сделали помимо воли больно миллионам семей. За это не грех и извиниться. Но я уверен, что вскоре эффективность принятых мер будет ощущать все большее и большее количество людей", — отметил президент.

    Читайте также: Допрос Порошенко никак не поможет расследованию по Майдану – Остапенко

    Также Порошенко отметил, что Украина в этом году позволила себе отказаться от очередных волн мобилизации.

    "В этом году мы уже позволили себе отказаться от очередных волн мобилизации, отпустить в резерв демобилизованных и заключить профессиональные контракты с десятками тысяч добровольцев. Это красноречивое свидетельство прогресса в укреплении обороноспособности нашего государства", — подчеркнул президент. По его словам, украинская армия на сегодняшний день одета и сыта. 

    Кроме того, Порошенко заявил, что Европейский союз в ближайшее время предоставит Украине безвизовый режим после согласования внутренних процедур. 

    "Мы реализовали 144 пункта Плана действий по визовой либерализации, осуществив при этом ряд чрезвычайно важных для нас самих реформ", — констатировал президент. Порошенко напомнил, что на этой неделе Совет Евросоюза единогласно принял решение, которым признал полное выполнение Украиной всех обязательств. 

    "Он задекларировал четкую политическую волю Союза и всех его членов предоставить нам безвизовый режим в ближайшее время, после согласования некоторых их сугубо внутренних процедур Европейского союза", — заявил президент. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине