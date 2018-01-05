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    Аналитика и комментарии

    Сказал, как отрезал. Чем Украина пытается напугать РФ?

    Тема:

    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (21)

    (обновлено: )112367
    Украинские власти уже сделали многое для полного разрыва с РФ, но постоянно пытаются повышать ставки: здесь и обещание визового режима, и "возвращение Кубани", и даже обещания, хоть и шуточные, отрезать россиянам пальцы на границе.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра. Видео
    Телеканал ZIK/Youtube
    Украина планировала взорвать российский газопровод - замминистра

    Начало 2018 года подлило масла в огонь двухсторонних отношений Украины и РФ. Разоткровенничался в телеэфире замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Он заявил, что Украина в 2014-2015 годах планировала подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.

    "Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", – отметил Грымчак.

    По мнению замминистра, эта газовая магистраль – один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. Грымчак также добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".

    "Билет в один конец", но едут все больше

    Не отстает и министерство иностранных дел Украины. Ведомство предостерегает граждан страны от поездок в Россию из-за "систематических провокаций российских спецслужб против украинских граждан", подтвержденными и задокументированными СБУ.

    Ситуация в Горловке. Архифное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс за мир и против виз с РФ - опрос

    "Путешествие украинцев в Россию – нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?" – говорится в сообщении МИД в Twitter.

    Формальным поводом для подобного заявление стало задержание 3 января в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоды, который ехал к своим родственникам.

    Согласен с МИДом депутат Верховной Рады от "Свободы" Андрей Ильенко,  выступивший за введение визового режима с Россией. Парламентарий подчеркнул, что любая поездка в Россию несет для украинцев "колоссальные риски". При этом Ильенко отметил, что власти довели ситуацию в стране до того, что "многие люди вынуждены искать заработки". 

    Статистика подтверждает слова депутата. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, поток "украинских туристов" в первом полугодии 2017 года вырос на 56% (более 2,6 миллиона человек против 1,7 миллиона за аналогичный период 2016 года). 

    Чем дальше – тем хуже

    Система контроля биометрических данных иностранцев
    facebook.com/mvs.gov.ua
    Принудительная дактилоскопия на границе. РФ введет ответные меры

    Прямого авиасообщения между Украиной и РФ нет, официальный Киев регулярно обновляет и дополняет "черные списки" российских артистов, телеканалов, фильмов и спектаклей. Дипломатические отношения между странами формально не разорваны, хотя и понижены. 

    При этом в Украине регулярно звучат призывы ужесточить правила пересечения границы с РФ, предлагается, в частности, ввести между государствами визовый режим. Москва, комментируя эти высказывания, подчеркивает, что в визовых вопросах будет исходить из принципа взаимности.

    Хотя с 1 января россиянам уже стало сложнее попасть в Украину: на железной дороге заработал биометрический контроль.

    В целом же у украинских властей практически нет другого выхода, кроме как повышать градус противостояния. 

    От "возвращения Кубани" до отрезанных пальцев россиян

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: Россия ответит на "биометрику" уже скоро, весной

    Но разрыв дипотношений – далеко не единственная связанная с РФ "пугалка" от украинских властей и чиновников. 

    Еще в начале мая 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял в интервью "Апострофу", что России следует вернуть Украине… Кубань. Тезис прозвучал во время ответа на вопрос, когда гипотетически могут восстановить авиасообщение между Украиной и РФ.

    "Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время", – подчеркнул Омелян.

    Отметился на этой ниве и экс-лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош. В интервью тому же "Апострофу" он заявил, что является сторонником "переноса войны на вражескую территорию, если нет других вариантов".

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    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН
    Граница Украины на биометрическом замке. Как это работает?
    "Предпосылкой освобождения Крыма является развал России. И наши спецслужбы – я всегда об этом говорил – должны уделять этому очень большое внимание. Здесь даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору, все эти определенные автономные группы", — подчеркнул депутат.

    Ярош добавил, что бюджетные деньги надо вбрасывать "в наши спецслужбы", чтобы "они работали системно над этим".

    А для секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)  Александра Турчинова противостояние с РФ – вообще тема номер 1. Он даже шутит об этом.

    "Никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально… Когда сканер вдруг не будет работать – тогда палец в целлофановый кулечек и туда, где он хорошо работает", – сказал Турчинов во время теста систем по дактилоскопии (снятию отпечатков пальцев), отметив, что это была шутка.

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