Сказал, как отрезал. Чем Украина пытается напугать РФ?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Начало 2018 года подлило масла в огонь двухсторонних отношений Украины и РФ. Разоткровенничался в телеэфире замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Он заявил, что Украина в 2014-2015 годах планировала подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.

"Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю", – отметил Грымчак.

По мнению замминистра, эта газовая магистраль – один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе. Грымчак также добавил, что сегодня Россия "делает все", чтобы построить газопровод "в обход Украины".

"Билет в один конец", но едут все больше

Не отстает и министерство иностранных дел Украины. Ведомство предостерегает граждан страны от поездок в Россию из-за "систематических провокаций российских спецслужб против украинских граждан", подтвержденными и задокументированными СБУ.

"Путешествие украинцев в Россию – нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?" – говорится в сообщении МИД в Twitter.

Формальным поводом для подобного заявление стало задержание 3 января в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоды, который ехал к своим родственникам.

Согласен с МИДом депутат Верховной Рады от "Свободы" Андрей Ильенко, выступивший за введение визового режима с Россией. Парламентарий подчеркнул, что любая поездка в Россию несет для украинцев "колоссальные риски". При этом Ильенко отметил, что власти довели ситуацию в стране до того, что "многие люди вынуждены искать заработки".

Статистика подтверждает слова депутата. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, поток "украинских туристов" в первом полугодии 2017 года вырос на 56% (более 2,6 миллиона человек против 1,7 миллиона за аналогичный период 2016 года).

Чем дальше – тем хуже

Прямого авиасообщения между Украиной и РФ нет, официальный Киев регулярно обновляет и дополняет "черные списки" российских артистов, телеканалов, фильмов и спектаклей. Дипломатические отношения между странами формально не разорваны, хотя и понижены.

При этом в Украине регулярно звучат призывы ужесточить правила пересечения границы с РФ, предлагается, в частности, ввести между государствами визовый режим. Москва, комментируя эти высказывания, подчеркивает, что в визовых вопросах будет исходить из принципа взаимности.

Хотя с 1 января россиянам уже стало сложнее попасть в Украину: на железной дороге заработал биометрический контроль.

В целом же у украинских властей практически нет другого выхода, кроме как повышать градус противостояния.

От "возвращения Кубани" до отрезанных пальцев россиян

Но разрыв дипотношений – далеко не единственная связанная с РФ "пугалка" от украинских властей и чиновников.

Еще в начале мая 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял в интервью "Апострофу", что России следует вернуть Украине… Кубань. Тезис прозвучал во время ответа на вопрос, когда гипотетически могут восстановить авиасообщение между Украиной и РФ.

"Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время", – подчеркнул Омелян.

Отметился на этой ниве и экс-лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош. В интервью тому же "Апострофу" он заявил, что является сторонником "переноса войны на вражескую территорию, если нет других вариантов".

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"Предпосылкой освобождения Крыма является развал России. И наши спецслужбы – я всегда об этом говорил – должны уделять этому очень большое внимание. Здесь даже не надо проводить теракты и диверсии. Надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов. Тот же мусульманский, исламский фактор, китайский фактор, украинскую диаспору, все эти определенные автономные группы", — подчеркнул депутат.

Ярош добавил, что бюджетные деньги надо вбрасывать "в наши спецслужбы", чтобы "они работали системно над этим".

А для секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова противостояние с РФ – вообще тема номер 1. Он даже шутит об этом.

"Никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально… Когда сканер вдруг не будет работать – тогда палец в целлофановый кулечек и туда, где он хорошо работает", – сказал Турчинов во время теста систем по дактилоскопии (снятию отпечатков пальцев), отметив, что это была шутка.