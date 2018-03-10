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    Ирина Бекешкина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Большинство украинцев ждут подарки от Деда Мороза, а не Санта-Клауса - опрос
    13:04 27.12.2017
    171
    Согласно данным проведенного исследования, большинство опрошенных предпочитают получать подарки от Деда Мороза.
    Протестующие под Верховной Радой. Архивное фото
    Бекешкина о протестных настроениях в обществе на текущий момент
    07:16 14.12.2017
    756
    Директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина объяснила, что украинцы не выходят на протесты из-за отсутствия популярных лидеров.
    Митинг в Украине. Архивное фото
    Жить охота. Украинцы умерили воинственный пыл - опрос
    07:30 24.11.2017
    3832Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Независимо от всплесков и спадов военной активности на востоке Украины, большинство граждан выступают за мирный дипломатический путь решения конфликта, выяснили социологи.
    Женщина, просящая милостыню на ступеньках подземного перехода
    Украина превратилось в государство страха - эксперт
    11:24 18.11.2017
    1700Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Социолог Вадим Васютинский отметил, что среди множества проблем украинцев больше всего беспокоит их материальное неблагополучие.
    Наручники
    Бекешкина: у нас не сажают тех, кого действительно нужно посадить
    12:14 04.11.2017
    326
    Увольнение и посадка коррупционеров — малоэффективны, нужно менять всю систему, заявила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в эфире радиостанции Голос Столицы.
    АвтоЕвроМайдан: столкновения под Радой
    Кипит, но крышку не сорвет. 4 предохранителя против протестов в Украине
    13:03 24.09.2017
    5940
    Котел социальной напряженности в Украине кипит практически все годы независимости, но, несмотря на постоянно высокий уровень протестных настроений, крышку с него срывало лишь дважды. Сейчас градус растет, но социального взрыва не ожидается.
    Ситуация в Горловке. Архифное фото
    Донбасс за мир и против виз с РФ - опрос
    14:07 06.08.2017
    2573Украина и Россия: визовый вопрос
    Большинство (63,5%) жителей Донбасса не поддерживают введения визового режима с Россией. Уровень поддержки этой инициативы несколько выше в Донецкой области (29%), чем в Луганской (10%), отметили социологи.
    Выборы в Украине
    По итогам опроса: политики забыли про Донбасс - Донбасс забудет про них
    16:20 05.08.2017
    1909
    Грядущие внеочередные или очередные парламентские выборы в Украине будут достаточно конфликтными. Избиратели Донбасса могут существенно повлиять на результаты, если действительно будет жесткая борьба между политическими силами, указывают эксперты.
    Глава правления Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина
    Большинство украинцев хотят мира в Донбассе, но не любой ценой - опрос
    20:35 11.04.2017
    795
    Согласно данным проведенного опроса, наиболее неприемлемым компромиссом для людей является проведение местных выборов в соответствии с условиями ЛДНР - с этим соглашается только 10%.
    Ирина Бекешкина
    Бекешкина: за коррупцией всегда стоят конкретные люди
    08:05 26.01.2017
    368
    Люди считают, что взятка - это нормальный способ решения проблем, половина взрослого населения Украины допускают возможность собственных коррупционных действий в том случае, когда это выгодно, сообщила социолог Ирина Бекешкина.
    Глава правления Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина
    Социолог: если украинцы выйдут на улицы, то мирной революции уже не будет
    10:14 09.01.2017
    4559Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Глава правления Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина уточнила, что после роста тарифов ожидался подъем протестных настроений, но этого не произошло, так как среди населения растет апатия.
    Пресс-конференция по результататм социологического исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы
    Опрос: почти четверть украинцев готовы оправдать военные преступления
    18:59 08.12.2016
    1956Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Доля тех, кто оправдывает пытки, выше в западном и центральном регионах Украины, а вот на Донбассе применение пыток готовы оправдать лишь 4% опрошенных, выяснили социологи.
    Остатки СССР в Киеве
    Украина, 25 лет шероховатого пути. Опрос: успехи и провалы
    17:56 22.08.2016
    213425 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Подводя итоги четверти века украинской независимости, социологи отмечают: по мнению украинцев, успешными были преобразования лишь в нескольких сферах, тогда как в жизненно важных областях жизни успехи относительны или их вовсе нет.
    Жилетка с надписью Пресса
    Непримиримые. СМИ разжигают конфликты, а погасить не могут
    08:10 17.05.2016
    1019Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Некоторые украинские ток-шоу культивируют негативное отношение к жителям неподконтрольных Киеву территорий, "оправдывают насилие", "акцентируют внимание на межрегиональных отличиях", свидетельствуют результаты мониторинга ГО "Детектор Медиа".
    Журналист. Архивное фото
    Примирение затягивается. Бекешкина о том, что разрывает Украину
    17:54 16.05.2016
    1428
    В Украине по-прежнему существует много линий разделения в обществе, среди которых не только война на Донбассе, но и отношение к 9 Мая и стремлениям страны в Европейским Союз, отметила социолог Ирина Бекешкина.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    Эксперт: экзит-полы нет смысла проводить по всей стране
    22:27 23.10.2015
    183Местные выборы 2015: итоги
    По мнению политтехнолога Дмитрия Раимова, социологические исследования проводились по заказу политиков и не во всех городах Украины. Только в Киеве выборы проходят по 120 округах.
    Жара в Киеве
    Соцопрос: отчаяние перерастает в агрессию, агрессия - в самосуд
    09:45 13.08.2015
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    О терпении украинского народа скоро можно будет слагать легенды. Несмотря на жесткий экономический и социальный кризис, общество готово и дальше смирятся с властью, обещающей золотые горы и европейское будущее.
    Пожилая пара смотрит на разрушения у своего дома в Дебальцево (9 марта 2015 года)
    Донбасс это тест для Украины - уметь решать острые вопросы
    15:51 14.04.2015
    1061Год АТО: причины и следствия
    За год войны (или антитеррористической операции) Украина и Донбасс все больше расходятся в вопросе самоидентификации, и если Украина все больше ориентируется на Запад, то Донбасс по-прежнему смотрит на Восток (Россию и СНГ).
    Депутаты пытались заблокировать Раду
    Рейтинги украинских политиков падают на фоне войны и кризиса в экономике
    17:47 12.01.2015
    1986Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Эйфория после победы "революции достоинства" постепенно спадает, политики, ворвавшиеся во власть на "революционной" волне, стремительно теряют доверие граждан.
    Ирина Бекешкина
    Отношение европейцев к санкциям будет зависеть от самой РФ - Бекешкина
    19:14 23.12.2014
    149Новые санкции в отношении России.
    Как сообщила РИА Новости Украина Ирина Бекешкина, если РФ будет находить общий язык с Украиной, то у европейцев желание усиливать санкции против России будет меньше.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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