Котел социальной напряженности в Украине кипит практически все годы независимости, но, несмотря на постоянно высокий уровень протестных настроений, крышку с него срывало лишь дважды. Сейчас градус растет, но социального взрыва не ожидается.
Большинство (63,5%) жителей Донбасса не поддерживают введения визового режима с Россией. Уровень поддержки этой инициативы несколько выше в Донецкой области (29%), чем в Луганской (10%), отметили социологи.
Грядущие внеочередные или очередные парламентские выборы в Украине будут достаточно конфликтными. Избиратели Донбасса могут существенно повлиять на результаты, если действительно будет жесткая борьба между политическими силами, указывают эксперты.
Люди считают, что взятка - это нормальный способ решения проблем, половина взрослого населения Украины допускают возможность собственных коррупционных действий в том случае, когда это выгодно, сообщила социолог Ирина Бекешкина.
Глава правления Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина уточнила, что после роста тарифов ожидался подъем протестных настроений, но этого не произошло, так как среди населения растет апатия.
Подводя итоги четверти века украинской независимости, социологи отмечают: по мнению украинцев, успешными были преобразования лишь в нескольких сферах, тогда как в жизненно важных областях жизни успехи относительны или их вовсе нет.
Некоторые украинские ток-шоу культивируют негативное отношение к жителям неподконтрольных Киеву территорий, "оправдывают насилие", "акцентируют внимание на межрегиональных отличиях", свидетельствуют результаты мониторинга ГО "Детектор Медиа".
В Украине по-прежнему существует много линий разделения в обществе, среди которых не только война на Донбассе, но и отношение к 9 Мая и стремлениям страны в Европейским Союз, отметила социолог Ирина Бекешкина.
О терпении украинского народа скоро можно будет слагать легенды. Несмотря на жесткий экономический и социальный кризис, общество готово и дальше смирятся с властью, обещающей золотые горы и европейское будущее.
За год войны (или антитеррористической операции) Украина и Донбасс все больше расходятся в вопросе самоидентификации, и если Украина все больше ориентируется на Запад, то Донбасс по-прежнему смотрит на Восток (Россию и СНГ).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".