Сегодня огромная проблема не в том, что люди выезжают из Украины, а в том, что они не видят для себя здесь перспективы и возможности обеспечения достойной жизни и лучшей жизни, считает социолог Ольга Балакирева.
Дистанция между властью и народом за год только увеличилась, протестные настроения в обществе растут, а государство как система не имеет институтов, которые могли бы отражать интересы людей, заявила социолог Ольга Балакирева.
Молодые люди, которые еще не состоялись как профессионалы и только выходят на рынок труда, не видят возможности реализовать себя в Украине, и это очень тревожный показатель, рассказала в интервью социолог Ольга Балакирева.
О терпении украинского народа скоро можно будет слагать легенды. Несмотря на жесткий экономический и социальный кризис, общество готово и дальше смирятся с властью, обещающей золотые горы и европейское будущее.
Отсутствие протестных настроений в Украине социолог Ольга Балакирева объясняет разочарованностью общества в этом механизме влияния на массы. По мнению эксперта, украинский народ в настоящее время испытывает состояние полного бессилия перед жизненными реалиями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".