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    Ольга Балакирева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Глава правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева
    Балакирева: власть ничего не делает, чтобы удержать украинцев в стране
    15:05 20.10.2017
    707Европа открывает для украинцев свои границы
    Сегодня огромная проблема не в том, что люди выезжают из Украины, а в том, что они не видят для себя здесь перспективы и возможности обеспечения достойной жизни и лучшей жизни, считает социолог Ольга Балакирева.
    Ольга Балакирева
    Балакирева: украинцы уже экономят буквально на всем
    12:45 24.03.2017
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    По словам социолога Ольги Балакиревой, люди в Украине разочаровались в Революции достоинства и вынуждены тотальным образом перекраивать семейные бюджеты.
    Ольга Балакирева
    Балакирева: государство разваливается у нас на глазах
    09:59 09.11.2016
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    Дистанция между властью и народом за год только увеличилась, протестные настроения в обществе растут, а государство как система не имеет институтов, которые могли бы отражать интересы людей, заявила социолог Ольга Балакирева.
    Ольга Балакирева
    Балакирева: сейчас тех, кто рад, что родился и живет в Украине, чуть более половины
    12:15 14.09.2016
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    Молодые люди, которые еще не состоялись как профессионалы и только выходят на рынок труда, не видят возможности реализовать себя в Украине, и это очень тревожный показатель, рассказала в интервью социолог Ольга Балакирева.
    Взятка. Архивное фото
    Кто победит коррупцию в Украине?
    11:13 22.11.2015
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    Около 60% украинцев считают взятки нормой жизни. Кандидат социологических наук Юлия Середа в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила, по каким причинам борьба со взяточничеством забуксовала.
    Жара в Киеве
    Соцопрос: отчаяние перерастает в агрессию, агрессия - в самосуд
    09:45 13.08.2015
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    О терпении украинского народа скоро можно будет слагать легенды. Несмотря на жесткий экономический и социальный кризис, общество готово и дальше смирятся с властью, обещающей золотые горы и европейское будущее.
    Пенсионер, монеты
    Социолог: в украинском обществе наблюдается разочарование и озлобленность
    18:04 12.08.2015
    313Экономический кризис
    Председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева считает, что украинское общество не верит в возможность влияния на власть.
    Митинг под запорожской прокуратурой
    Ольга Балакирева: население Украины сейчас сильно озлоблено
    17:53 12.08.2015
    3466Экономический кризис
    Отсутствие протестных настроений в Украине социолог Ольга Балакирева объясняет разочарованностью общества в этом механизме влияния на массы. По мнению эксперта, украинский народ в настоящее время испытывает состояние полного бессилия перед жизненными реалиями.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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