Заведующий Лаборатории психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии Вадим Васютинский заявил в эфире "ГС", что у каждого политика свой тип избирателя, на предпочтения которого не влияют никакие рейтинги.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".