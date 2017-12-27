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    Общество

    Большинство украинцев ждут подарки от Деда Мороза, а не Санта-Клауса - опрос

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    Согласно данным проведенного исследования, большинство опрошенных предпочитают получать подарки от Деда Мороза.
    Дед Мороз
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Большинство украинцев хотели бы получить подарки от Деда Мороза, а не святого Николая или Санта-Клауса, сообщила в среду директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на пресс-конференции.

    Елка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Есть мнение. Дед Мороз, а кому он нужен в Украине?

    "Вопрос звучал так: кого бы вы хотели видеть в роли того, кто раздает подарки: Деда Мороза, Святого Николая или Санту-Клауса? Победил традиционный Дед Мороз. За святого Николая 14% проголосовали, это в основном западные регионы, и еще меньше за Санту-Клауса", — сказала Бекешкина, добавив, что для 22% нет разницы.

    По ее словам, только 1% опрошенных планировали праздновать Рождество 25 декабря, 15,5% намерены были его отмечать два раза — 25 декабря и 7 января.

    Кроме того, Бекешкина отметила, что 56% опрошенных в этом году были очень или преимущественно счастливы. При этом, по ее словам, большинство несчастливых проживают на территории Донбасса.

    Общенациональное исследование проводилось с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2004 респондентов. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

    Ранее экс-народный депутат Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что "Дедушка Мороз", как один из символов Нового года хорош только для тех, кто намерен жить "в общем пространстве с совками".

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