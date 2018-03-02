Главные темы Украины 2 марта: дроны на дорогах, ошибки Майдана

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во Львове напоминают, как выбрать семейного врача, в Днепре рассказали, как дроны будут фиксировать нарушения на дорогах, а в Тернополе – очередной скандал с ветераном АТО.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Тернополь: "Водитель взял с атошника 6 грн за проезд – самого оштрафовали на 3400 гривен"

Перевозчик уже оплатил штраф и утверждает: из маршрутки не выгонял и на атошника не кричал. Чиновники уверяют: если атошники будут настаивать – у перевозчика отберут лицензию.

…Перевозчика вызвали "на ковер" в облгосадминистрацию. Начальник управления регионального развития, инфраструктуры и дорожного хозяйства Тернопольской ОГА Владимир Шашкин уверяет: перевозчика выслушали и уже оштрафовали. Тот объяснял, что причиной недоразумения было то, что владельцу маршрута не возмещают деньги за проезд льготника. И что участник АТО ездит каждый день – около двух лет. Подобного еще не было.

te.20minut.ua Ситуация с АТОшником и водителем в Тернополе

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Львов: "Майдан: работа над ошибками. Проще поверить в то, что Янукович панически испугался ребят с деревянными щитами"

Открываю вот одно популярное издание и читаю: "Россия начала гибридную войну против Украины и вообще западной цивилизации". Вот это "вообще" намекает на то, что частью западной цивилизации является и Украина. Ну, вот, есть, жители Енакиево, Мукачево, Жмеринки, Ялты и Прилук — они все вместе принадлежат к той же цивилизации, что и жители Роттердама и Майами. А вот жители Курска – уже нет, не принадлежат, они по другую сторону фронта.

…Поэтому на самом деле правильно не рисовать красивые картинки а-ля советская пропаганда (в которой, напомню, идея "революционных масс", которые "сбросили режим", тоже была ключевой), а не бояться дискуссии. Дискуссии о том, почему убежал Янукович. О том, нужна ли была линия фронта на Грушевского. О том, почему остановилась милиция под мостиком на Институтской и позволила построить новые баррикады. О том, почему не было дополнительной атаки со стороны Софийской и Михайловской площади, а также со стороны Бессарабки. И многие другие неудобные темы, которые несколько обесценивают стандартные пафосные истории о мужественных революционерах, которые голыми руками остановили "проклятых врагов".

Днепр: "В Украине будут фиксировать нарушения на дорогах с помощью дронов"

Разработан проект госстандартов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, который предусматривает использование дронов. Стандарты предусматривают несколько точек фиксации, привязку к местности с помощью координат. Также они позволят привлекать к ответственности не только за превышения скорости, а и за другие нарушения. Фиксация скорости будет осуществляться в контрольной зоне в двух точках. Предполагается также возможность использования дронов.

"Приборы также будут применятся для фиксации проезда на красный свет, будут установлены камеры с привязкой к светофору. Также эти приборы будут применятся на переездах, пешеходных переходах, на линиях общественного транспорта. Их буду устанавливать по рекомендации органов самоуправления, в местах, где часто происходят нарушения. Прописан также температурный режим использования приборов фиксации", – рассказал адвокат Андрей Верба.

Мариуполь: "Европейские правила для медиа: в Мариуполе могут появиться "альтернативные" СМИ"

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС предусматривает стандартизацию украинского законодательства с европейскими нормами, в том числе и в сфере медиауслуг. Это открывает новые возможности для развития независимых медиа в Мариуполе и области.

…Поскольку принцип "чем хуже контент, тем его лучше смотрят (читают, слушают)", никто не отменял, законодатель вводит штрафы за "плохой контент". Штрафы большие. Минимальный – миллион гривен. А наказывать будут за нарушение профессиональных стандартов, сознательное распространение фейк-ньюз, например, язык вражды или распространение ксенофобии…Закон прописывает правила, по которым любой зритель, читатель, слушатель сможет пожаловаться на некачественный контент, и регулятор примет решение, обоснованно ли недовольство пользователя аудиовизуальными услугами или нет. И накажет, если окажется, что обоснованно.

Львов: "Остался месяц, чтобы выбрать семейного врача. Инструкция и образец договора"

До 1 апреля украинцам нужно определиться с выбором семейного врача или врача первичной медицинской помощи и подписать с ним соответствующий договор. Уже через месяц попасть к специалисту узкого профиля можно будет только с направлением от терапевта, с которым была подписана декларация. …Важно, что теперь медицинская помощь не будет привязана к месту прописки, то есть граждане могут выбирать врача и медицинское учреждение, которое пожелают.

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…Документы, которые понадобятся для подписания договора с врачом, – ваш паспорт и идентификационный номер. Если же вы подписываете декларацию с педиатром (или семейным врачом, который будет обслуживать вашего ребенка), то также понадобится свидетельство о рождении ребенка и документы (паспорт и код) обоих его родителей или опекунов. Основной способ заполнения декларации – электронный: врач внесет ваши данные в систему.