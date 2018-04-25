Суицид после АТО: соцсети в шоке от статистики

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ужасающую статистику смертности среди ветеранов АТО поведал украинцам нардеп Александр Третьяков, являющийся председателе комитета Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью. По его словам в Украине больше 1000 военных, принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе, покончили с собой.

"В Украине уже более тысячи человек, воевавших в АТО и закончили суицидом… На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", — рассказал он во время конференции "VETS Мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни".

Уполномоченный президента Украины по делам ветеранов Вадим Свириденко слова Третьякова не смог подтвердить. На сегодняшний день нет точной статистики, сколько ветеранов боевых действий на востоке Украины совершили самоубийство, сказал он в комментарии "Радио Свобода". Однако стоит напомнить, что в феврале этого года военный прокурор Анатолий Матиос заявлял о 518 участниках АТО, совершивших самоубийство. В соцсетях новая статистика вызвала не только шок, но и весьма бурное обсуждение этого факта.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook