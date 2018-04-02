В Николаеве в части особого назначения совершил суицид солдат

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В селе Галицыново под Николаевом покончил с собой военнослужащий срочной службы.

Об этом "Новостям-N" сообщил источник в военной прокуратуре.

ЧП произошло в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцирован в Галицыново под Николаевом. По словам источника, военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде. Вскоре после получения оружия военные услышали выстрел. Один из солдат совершил суицид при помощи автомата АК-74.

Военнослужащему был 21 год, он житель с. Галицыново. В кармане его форменной куртки была найдена предсмертная записка, в которой, впрочем, не раскрываются причины самоубийства.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.