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    В Николаеве в части особого назначения совершил суицид солдат

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    В 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины покончил с собой 21-летний военнослужащий.
    Военнослужащие заряжают магазин автомата. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В селе Галицыново под Николаевом покончил с собой военнослужащий срочной службы.

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    Об этом "Новостям-N" сообщил источник в военной прокуратуре.

    ЧП произошло в 19-м отдельном полку особого назначения радио и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767), который дислоцирован в Галицыново под Николаевом. По словам источника, военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде. Вскоре после получения оружия военные услышали выстрел. Один из солдат совершил суицид при помощи автомата АК-74.

    Военнослужащему был 21 год, он житель с. Галицыново. В кармане его форменной куртки была найдена предсмертная записка, в которой, впрочем, не раскрываются причины самоубийства.

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.

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