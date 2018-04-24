Нардеп шокировал цифрой суицидов среди ветеранов АТО

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Украине на сегодня число ветеранов АТО, совершивших суицид, превышает тысячу человек.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

"На сегодняшний момент с 2014 года парламентом было принято более 24 закона, связанные с ветеранами. Это — и участники АТО, и в целом все ветераны. Законы сегодня функционируют, но участник АТО не знает о своих правах. На самом деле разъяснительные работы о правах и обязанностях не проводятся. Это же касается и ситуации с суицидами. На данный момент на одном телеканале нет никакой антисуициднои рекламы. В Украине уже более тысячи человек, воевавших в АТО и окончивших жизнь суицидом ", — сказал он.

По словам Третьякова, средний возраст ветеранов АТО составляет примерно 35 лет, сообщает УНН.

"Они социально очень активны. У них обострены все чувства справедливости, и о них государство должно говорить и помогать им в дальнейшей жизни ", — подчеркнул он.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой