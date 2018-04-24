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    Нардеп шокировал цифрой суицидов среди ветеранов АТО

    (обновлено: )29040
    По словам народного депутата Александра Третьякова, средний возраст ветеранов АТО - 35 лет, они социально активны, но с обостренным чувством справедливости.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Украине на сегодня число ветеранов АТО, совершивших суицид, превышает тысячу человек.

    Люди
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
    Психиатр: суицид — проблема, которая имеет массовый характер

    Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

    "На сегодняшний момент с 2014 года парламентом было принято более 24 закона, связанные с ветеранами. Это — и участники АТО, и в целом все ветераны. Законы сегодня функционируют, но участник АТО не знает о своих правах. На самом деле разъяснительные работы о правах и обязанностях не проводятся. Это же касается и ситуации с суицидами. На данный момент на одном телеканале нет никакой антисуициднои рекламы. В Украине уже более тысячи человек, воевавших в АТО и окончивших жизнь суицидом ", — сказал он.

    По словам Третьякова, средний возраст ветеранов АТО составляет примерно 35 лет, сообщает УНН.

    "Они социально очень активны. У них обострены все чувства справедливости, и о них государство должно говорить и помогать им в дальнейшей жизни ", — подчеркнул он.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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