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    Смерть курсанта в Харькове: родные не верят в суицид

    (обновлено: )15702
    Как сообщается, парень осознанно пошел учиться в военный вуз. Он учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Летом ему должно было исполниться 20 лет.
    Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Родные курсанта третьего курса Харьковского университета воздушных сил Дмитрия Зобнина не верят в версию о его самоубийстве. По словам дяди 19-летнего Дмитрия, у парня были планы на жизнь, он занимал проукраинскую позицию и не собирался сводить счеты с жизнью.

    "Он очень любил жизнь. Я предполагаю, что мог что-то увидеть, что не нужно было видеть, и за это его убили. Ну, не может человек выстрелить себе в лицо из автомата, не может", — цитирует местное издание Kharkiv Today слова дяди курсанта Андрея Зобнина.

    Уточняется, что парень осознанно пошел учиться в военный вуз. Он учился на инженера-механика, до этого закончил профильный колледж. Летом Дмитрию должно было исполниться 20 лет. Он жил в Харькове, где родные купили ему квартиру, накануне гибели общался с родственниками.

    Отец курсанта пошел в СБУ, чтобы написать заявление о том, что его сын не мог покончить жизнь самоубийством. По словам родных, документ отказались принимать. Полиция расследует смерть курсанта по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство."

    Ранее сообщалось, что в Харькове нашли тело курсанта национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, по предварительным данным, он покончил с собой.

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