Психиатр: суицид — проблема, которая имеет массовый характер

РИА Новости Украина

Результаты недавно проведенного в США исследования говорят, что жители сельской местной больше склонны к суициду, больше чем жители больших городов, а также, что наличие в доме огнестрельного оружия увеличивает возможность совершения суицида.

Исследование для Sputnik комментирует доктор Пол Нештадт (Dr. Paul Nestadt), ведущий автор исследования, психиатр из Университета Джона Хопкинса и ведущий научный сотрудник в рамках проводимого исследования.

Суицид — это глобальная проблема. Общемировой показатель составляет 16 смертей на сто тысяч человек. В США этот показатель чуть ниже 13 смертей на сто тысяч человек. Здесь, как и в остальных частях мира, самоубийство входит в десятку самых распространенных причин смерти. Самоубийство также является единственной причиной смерти, показатели которой не уменьшились, а напротив, увеличились за последние 17 лет.

Очень много велось дискуссий о том, почему в сельской местности уровень самоубийств выше. Это может быть связано с нехваткой центров психологической помощи, с тем, что люди, которые обращаются за помощью для лечения депрессии, подвергаются общественному осуждению, или с плохой экономической ситуацией. В своем исследовании мы уделили внимание группе людей, из-за которой показатели самоубийств растут. В нее входят мужчины, у которых дома есть оружие. У женщин ситуация обстоит иначе: суициду больше подвержены жительницы крупных городов.

Сам по себе вопрос о хранении и ношении оружия в Америке носит противоречивый характер, который вызывает бурную реакцию как у сторонников второй поправки к конституции США, так и у тех, кто хочет ограничить ношение оружия. Но я думаю, что когда речь заходит о самоубийствах, то большинство людей согласится с тем, что если у вас дома есть огнестрельное оружие, то оно должно быть хорошо спрятано. И если в семье есть человек, который страдает депрессией, главная задача остальных – убедиться, что оружие не попадет к нему в руки.

Существует корреляция между самоубийствами и доступом к огнестрельному оружию. Исследовательская группа Мэтью Миллера из Гарвардского университета проделала потрясающую исследовательскую работу, в ходе которой выяснилось, что число самоубийств в регионах с большим количеством огнестрельного оружия вырастает на 50 процентов. Особенно это касается детского суицида. Уровень самоубийств среди детей в таких местах увеличивается на 90 процентов. Существует опасное заблуждение, что если у человека, который захотел совершить самоубийство, под рукой не оказалось смертоносных средств, то он все равно найдет способ сделать это. Это приводит к тому, что врачи, к которым поступают люди после неудачной попытки самоубийства, говорят: "Да, мы можем госпитализировать этого человека, но если он решил свести счеты с жизнью, то он это сделает". Но это неправда.

Читайте также: Рост числа суицидов: для людей смерть как игра – психолог

Существует много литературы, в которой уделяется внимание этому вопросу. Одно из лучших исследований было проведено в Калифорнии. На протяжении 26 лет они наблюдали за 515 людьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста GoldenGateBridge (мост «Золотые Ворота» — Ред.), но которых вовремя остановили или которые чудом выжили после прыжка. Менее 5 процентов из них пытались свести счеты с жизнью еще раз. Точно такое же исследование было проведено в Лондоне, где в течение 10 лет исследователи наблюдали за примерно 100 людьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством, прыгнув под колеса поезда в метро. Менее 10 процентов из ста человек пытались повторить попытку. Дело в том, что в большинстве случаев решение о самоубийстве принимается под действием внезапно возникшего импульса. И если человек не принимает решение под влиянием импульсов или он выжил после попытки самоубийства, то чаще всего ему удается получить психологическую помощь и пройти через этот сложный период и жить дальше. Эта очень важная информация для тех людей, которые подвержены депрессии и могут совершить самоубийство. Если вы обратитесь за психологической помощью, шанс, что вы останетесь в живых, огромный. Очень важным фактором является момент самого самоубийства: выживет ли человек после попытки или нет.

Если человек решил покончить жизнь самоубийством и для этого решил выбрать снотворное, то уровень смертности в таких случаях составляет 2 процента. Если же человек решил свести счеты с жизнью, используя огнестрельное оружие, то уровень смертности составляет более 80 процентов. Именно поэтому очень важно ограничить доступ к смертоносным средствам. Это касается не только огнестрельного оружия. Проблема хранения и ношения огнестрельного оружия есть только в США. Например, в других странах удалось удачно решить эту проблему.

В Великобритании в начале ХХ века печи работали от угольного газа и люди засовывали головы в печи и умирали от угарного газа. Когда власти начали использовать природный газ, то количество самоубийств в районах, где перестали использовать угольный газ, снизилось. То же самое произошло в Азии, когда власти ограничили доступ к ядохимикатам.

Не важно, о каком смертоносном средстве идет речь. Если вы ограничите доступ к нему, вы спасете жизни. Люди не будут пытаться найти другой способ покончить с жизнью. Это очень опасный миф.