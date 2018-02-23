Корнейчук о смене АТО в Донбассе: теперь все миротворцы

РИА Новости Украина

Закон о реинтеграции Донбасса обнародован в официальной в прессе. Как сообщало РИА Новости Украина, в пятницу в газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Закон считается вступившим в силу на следующий день после публикации.

В данном документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. Отметим, что в связи с подписанным законом антитеррористическая операция в Донбассе меняет свой формат, о чем накануне заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

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"Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей", — заявил Муженко.

По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

США, Россия, Европа и Украина дружно прячут в пыльный "чулан истории" термин "АТО", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук в контексте смены формата проведения в Донбассе антитеррористической операции.

"Теперь задача строить мир на Донбассе. Теперь все миротворцы. А "АТО" уходит. Унося все ужасы и зверства. Стыдливая и нелогичная война, о которой все должны забыть. И не ворошить прошлое. И не задаваться мыслью, что в гибели тысяч людей виноваты были все", — подчеркнул Корнейчук.

По его мнению, люди в этом конфликте служат "расходным материалом".

Скриншот с сайта Facebook

"А люди — это был просто расходный материал в геополитической игре. Как и во всех войнах", — подытожил эксперт.