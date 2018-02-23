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    Корнейчук о смене АТО в Донбассе: теперь все миротворцы

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше? (434)

    (обновлено: )84841
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, со сменой формата антитеррористической операции США, Россия, Европа и Украина дружно прячут в пыльный "чулан истории" термин АТО.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Борис Беспалый. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Что изменит изменение формата АТО?

    Закон о реинтеграции Донбасса обнародован в официальной в прессе. Как сообщало РИА Новости Украина, в пятницу в газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Закон считается вступившим в силу на следующий день после публикации.

    В данном документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. Отметим, что в связи с подписанным законом антитеррористическая операция в Донбассе меняет свой формат, о чем накануне заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

    Позиции ВСУ возле Донецкого аэропорта
    Украинское фото
    АТО закончилось... началась война. Соцсети о законе по Донбассу

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    "Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей", — заявил Муженко.

    По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

    США, Россия, Европа и Украина дружно прячут в пыльный "чулан истории" термин "АТО", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук в контексте смены формата проведения в Донбассе антитеррористической операции.

    "Теперь задача строить мир на Донбассе. Теперь все миротворцы. А "АТО" уходит. Унося все ужасы и зверства. Стыдливая и нелогичная война, о которой все должны забыть. И не ворошить прошлое. И не задаваться мыслью, что в гибели тысяч людей виноваты были все", — подчеркнул Корнейчук.

    По его мнению,  люди в этом конфликте служат "расходным материалом".

    Скриншот с сайта Facebook

    "А люди — это был просто расходный материал в геополитической игре. Как и во всех войнах", — подытожил эксперт.

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