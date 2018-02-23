Закон о реинтеграции Донбасса опубликован и вступает в силу

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В пятницу газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (закон о реинтеграции Донбасса), сообщается в Twitter издания.



Закон считается вступившим в силу на следующий день после публикации.

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На сайте "Голоса Украины" приводится полный текст закона.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утвержденный закон предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины.

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Кроме того, российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".