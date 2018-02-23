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    Закон о реинтеграции Донбасса опубликован и вступает в силу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше? (428)

    (обновлено: )47003
    Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" был опубликован спустя три дня после того, как его подписал президент Порошенко.
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В пятницу газете Верховной Рады "Голос Украины" опубликован Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (закон о реинтеграции Донбасса), сообщается в Twitter издания.

    Закон считается вступившим в силу на следующий день после публикации.

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    На сайте "Голоса Украины" приводится полный текст закона.

    Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

    Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утвержденный закон предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины.

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    Кроме того, российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".

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