Хроника 22 февраля: завершение АТО, "снайперы" Пашинского

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 22 февраля, в Еврокомиссии нелестно высказались о законопроекте "Покупай украинское". Помимо этого адвокат Януковича заявил, что Сергей Пашинский лично раздавал винтовки снайперам, которые совершали расстрелы на Майдане. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Глава Генштаба объявил о завершении АТО

Военная операция в Донбассе меняет свой формат — вместо Антитеррористической операции (АТО) начинается операция Объединенных сил, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ". Ранее президент Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции на Донбассе.

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Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Сергей Пашинский, который возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, лично раздавал винтовки снайперам, которые совершали расстрелы на Майдане. По словам Сердюка, этот материал задокументирован защитой и будет приобщен к делу. Сердюк также добавил, что выступает за публичный допрос Пашинского.

В Еврокомиссии нелестно высказались о законопроекте "Покупай украинское"

Законопроект "Покупай украинское" нарушает Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, заявил гендиректор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон. По его словам, ни один из партнеров, с которым ЕС имеет соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора. Украина должна внимательно подходить к принятию этого законопроекта, чтобы его положение не содержали нарушений Соглашения, отметил Даниэльсон.

Украина и РФ поделили лимиты на улов рыбы в Азовском море

Украина и Россия договорились о распределении по вылову рыбы в Азовском море. Но стороны договорились, что украинцы смогут вылавливать больше бычков, а россияне — тарани. Лимиты на вылов пелингаса разделены пополам. Россия сможет ловить тарани — 700 тонн, поскольку этот вид рыбы в основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России.

Киевсовет переименовал Московский мост и парк Дружбы народов

Киевский гор совет переименовал Московский мост. Теперь он будет называться Северный. Ранее предполагалось, что мост могут переименовать в честь Степана Бандеры и Георгия Фукса, проектировщика моста. Но остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, соединяющим берега Киева на юге столицы. Помимо этого парк Дружбы народов переименовали в парк Муромец.

Умер известный украинский актер

В Доме ветеранов сцены под Киевом в возрасте 94 лет умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников, сообщил журналист Олег Вергелис. Решетников снялся во многих фильмах и телеспектаклях. Играл Путяка в ленте "Огненный мост" (1958, т/ф), Мартина во "Вдали от Родины" (1960), читал дикторский текст в телефильме "Наталья Ужвий" (1960) и т.д.

Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака"

Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в результате столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао. По информации местных СМИ, как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, которого доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

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Всеобщая забастовка сотрудников Air France

В четверг сотрудники авиакомпании Air France проводят забастовку. В других районах страны также проходят акции. К проведению забастовки призвали почти все профсоюзы Air France. Сотрудники авиакомпании требуют увеличения заработной платы, тогда как дирекция заявляет, что ежегодные прибавки определены и больше их не будет.

Именно 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало "Хартию жертв преступлений". С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений — как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.