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    Аналитика и комментарии

    Хроника 22 февраля: завершение АТО, "снайперы" Пашинского

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    Накануне глава Генштаба объявил о завершении АТО, Украина и Россия поделили лимиты на улов рыбы в Азовском море, а в Киеве переименовали Московский мост и парк Дружбы народов.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Пресc-центр штабу АТО/Facebook

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В четверг, 22 февраля, в Еврокомиссии нелестно высказались о законопроекте "Покупай украинское". Помимо этого адвокат Януковича заявил, что Сергей Пашинский лично раздавал винтовки снайперам, которые совершали расстрелы на Майдане. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Глава Генштаба объявил о завершении АТО

    Военная операция в Донбассе меняет свой формат — вместо Антитеррористической операции (АТО) начинается операция Объединенных сил, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ". Ранее президент Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции на Донбассе. 

    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат. Видео
    Newsone/Youtube
    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат

    Читайте также: АТО закончилось… началась война. Соцсети о законе по Донбассу 

    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане 

    Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что Сергей Пашинский, который возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, лично раздавал винтовки снайперам, которые совершали расстрелы на Майдане. По словам Сердюка, этот материал задокументирован защитой и будет приобщен к делу. Сердюк также добавил, что выступает за публичный допрос Пашинского. 

    В Еврокомиссии нелестно высказались о законопроекте "Покупай украинское"

    Законопроект "Покупай украинское" нарушает Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, заявил гендиректор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон. По его словам, ни один из партнеров, с которым ЕС имеет соглашения о свободной торговле, не позволял себе продвигать законы, которые настолько грубо нарушают условия договора. Украина должна внимательно подходить к принятию этого законопроекта, чтобы его положение не содержали нарушений Соглашения, отметил Даниэльсон. 

    Украина и РФ поделили лимиты на улов рыбы в Азовском море

    Украина и Россия договорились о распределении по вылову рыбы в Азовском море. Но стороны договорились, что украинцы смогут вылавливать больше бычков, а россияне — тарани. Лимиты на вылов пелингаса разделены пополам. Россия сможет ловить тарани — 700 тонн, поскольку этот вид рыбы в основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России. 

    Посольство США в Турции
    fr.sputniknews
    Переименование улиц - дипломатический троллинг

    Киевсовет переименовал Московский мост и парк Дружбы народов

    Киевский гор совет переименовал Московский мост. Теперь  он будет называться Северный. Ранее предполагалось, что мост могут переименовать в честь Степана Бандеры и Георгия Фукса, проектировщика моста. Но остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, соединяющим берега Киева на юге столицы. Помимо этого парк Дружбы народов переименовали в парк Муромец. 

    Умер известный украинский актер

    В Доме ветеранов сцены под Киевом в возрасте 94 лет умер актер, народный артист Украины Анатолий Решетников, сообщил журналист Олег Вергелис. Решетников снялся во многих фильмах и телеспектаклях. Играл Путяка в ленте "Огненный мост" (1958, т/ф), Мартина во "Вдали от Родины" (1960), читал дикторский текст в телефильме "Наталья Ужвий" (1960) и т.д. 

    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" 

    Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в результате столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао. По информации местных СМИ, как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, которого доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.   

    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Канал на Youtube Tiempo de Juego COPE
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао

    Смотрите также: Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика"

    Всеобщая забастовка сотрудников Air France  

    В четверг сотрудники авиакомпании Air France проводят забастовку. В других районах страны также проходят акции. К проведению забастовки призвали почти все профсоюзы Air France. Сотрудники авиакомпании требуют увеличения заработной платы, тогда как дирекция заявляет, что  ежегодные прибавки определены и больше их не будет. 

    Именно 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало "Хартию жертв преступлений". С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений — как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.  

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